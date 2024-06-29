Украина ударами ATACMS способна уничтожить десятки Су-34: СМИ назвали проблему

Украина способна вывести из строя весь оперативный флот российских боевых самолетов в случае возможности нанесения нужных ударов, пишет Forbes.

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Украина ракетами ATACMS могла бы сбивать Су-34 не в воздухе, а на местах их базирования - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Боевая авиация российских оккупантов, которая ежедневно терроризирует Украину, расположена на аэродромах менее чем в 200 километрах от линии границы. ВСУ могли бы уничтожить те же российские самолеты Су-34 ракетами ATACMS, но США не позволяют этого делать.

В материале Forbes говорится о том, что, к примеру, авиабаза Балтимор в Воронеже – в зоне радиуса поражения ATACMS. Оттуда каждый день взлетают Су-34 и наносят удары по Украина мощными КАбами.

Причем такие самолеты ставят под открытым небом на асфальте базы, которую недавно отремонтировали.

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"Украина потенциально может вывести из строя весь оперативный флот [самолетов], который там дислоцируется, если ей будет разрешено нанести такой удар", - указано в статье.

Позиция США относительно ударов по России

На данный момент администрация Байдена запрещает Украине наносить удары по Балтимору и предлагает сбивать самолеты в воздухе. Россияне это понимают и действуют вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны.

Также Украина испытывает дефицит дальнобойных ПВО, поэтому не может подтягивать их вплотную к границе.

"Попытка устроить засаду на эти реактивные самолеты с помощью батареи Patriot в среде, насыщенной беспилотниками... представляет значительные риски", - отметили аналитики Frontelligence Insight.

Как утверждают в Forbes, попытка подтянуть Patriot к границе обернулась трагедией: комплекс был замечен вражеским беспилотником и россияне ракетным ударов уничтожили две установки.

Кратко о Су-34 / Главред

Истребители F-16 против российских Су-34

Обозреватели считают, что ВС ВСУ не будут рисковать самолетами F-16 в борьбе с российскими Су, чтобы не попасть в радиус действия российской ПВО.

"Украина, вероятно, не поставит под угрозу будущие поставки ракет, используя их против целей, которые США заранее не одобряют. Поэтому украинцы ждут разрешения, которое они надеются получить в ближайшее время", - подчеркнули журналисты.

Что известно о самолете Су-34? Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Удары по России – главные новости по теме:

Удары HIMARS сорвали штурм 90-тысячного "кулака" РФ, рассказали в AP со ссылкой на украинских высокопоставленных военных. Как утверждают журналисты, это сорвало еще одно наступление российских оккупантов, которые собирались проводить операцию на северо-востоке Украины.

На днях HIMARS впервые атаковали Курскую область: под удар попало здание ФСБ. Ракеты были сбиты, однако обломки повредили здание пограничного управления спецслужбы.

Также ВСУ нанесли удар по Ейску Краснодарского края, где было поражено учреждение, которое занимается обучением военных управлению иранскими дронами Shahed. Россияне понесли потери.

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