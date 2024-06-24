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HIMARS впервые атаковали Курскую область: под удар попало здание ФСБ – СМИ

Алексей Тесля
24 июня 2024, 12:40
146
В результате удара частично разрушило здание пограничного управления ФСБ.
HIMARS
РСЗО HIMARS ударили по целям в РФ / Wikipedia, УНИАН

Силы обороны Украины впервые атаковали Курскую область страны-агрессора РФ с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как пишет издание Astra, по данным источников, 22 июня Силы обороны Украины выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Курской области РФ.

В результате под удар попали цели РФ в поселке Мирный в Суджанском районе и в селе Длинные Бумы в Беловском районе.

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"Обе ракеты были сбиты, однако обломками частично разрушило здание пограничного управления ФСБ в Судже. Ранения получил один работник. Кроме этого, по данным источника, повреждены 2 автомобиля", - говорится в сообщении.

После атаки местные говорили, что у них пропал свет. Врио губернатора Курской области Смирнов сообщал о якобы успешной работе ПВО.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Взрывы в России - последние новости по теме

Как сообщалось ранее, удары HIMARS сорвали штурм 90-тысячного "кулака" РФ. После разрешения на удары по РФ динамика на северо-восточном фронте сразу изменилась.

Напомним, ранее под Белгородом прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты снова попали под "раздачу".

Ранее сообщалось о том, что в РФ ныли из-за массовой атаки дронов - в 4 областях были взрывы, на Шебекино упала авиабомба. Дроны были замечены в Ростовской, Воронежской и Курской областях. В городе Морозовск мог быть атакован аэродром, где дислоцируются Су-34 и Су-24.

HIMARS, Хаймарс
/ Инфографика: Главред

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