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Сожгли колонны россиян: удары HIMARS сорвали штурм 90-тысячного "кулака" РФ – AP

Алексей Тесля
23 июня 2024, 17:13
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После разрешения на удары по РФ динамика на северо-восточном фронте сразу изменилась.
HIMARS, российские военные
Ударами HIMARS сорвано наступление РФ / Минобороны РФ, Википедия

Разрешение США наносить удары американским оружием по военным целям на территории страны-агрессора РФ сорвало наступление на Харьковскую область 90-тысячной группировки РФ.

США дали добро на удары американским оружием по территории РФ именно тогда, когда российские войска готовились открыть новый фронт на северо-востоке Украины, пишет Associated Press.

Враг готовился к новому наступлению и стянул к границе Украины по меньшей мере 90 тысяч военных, которых держал в глубине своей территории, пояснил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

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Как отметили военные ВСУ, которые воюют на Харьковском направлении, уже через несколько часов после получения разрешения от США началась работа ракетных систем HIMARS по территории РФ.

"HIMARS не молчали целый день. С первых дней украинским силам удалось уничтожить целые колонны войск вдоль границы, ожидавшие приказа о входе в Украину", - вспомнил в разговоре с AP командир артиллерийского расчета на позывной "Гефест".

Украинские защитники поясняют, что ранее украинские военные не могли атаковать цели на российской территории, поскольку все склады с боеприпасами и другими ресурсами россияне держали на 20 км дальше, чем могло достать украинское оружие.

После разрешения на удары по РФ динамика на северо-восточном фронте почти сразу изменилась, и украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию там, добавили авторы материала.

Удары по россиянам на Харьковском направлении

Как ранее рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, на Харьковщине в направлении поселка Боровая ВСУ сломали планы по наступлению российских оккупантов. В направлении Боровой украинским военным удалось заглушить наступление вражеских сил, а также нанести противнику большие потери.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

Бои на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

HIMARS, Хаймарс
/ Инфографика: Главред

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