Сожгли колонны россиян: удары HIMARS сорвали штурм 90-тысячного "кулака" РФ – AP

После разрешения на удары по РФ динамика на северо-восточном фронте сразу изменилась.

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Ударами HIMARS сорвано наступление РФ / Минобороны РФ, Википедия

Разрешение США наносить удары американским оружием по военным целям на территории страны-агрессора РФ сорвало наступление на Харьковскую область 90-тысячной группировки РФ.

США дали добро на удары американским оружием по территории РФ именно тогда, когда российские войска готовились открыть новый фронт на северо-востоке Украины, пишет Associated Press.

Враг готовился к новому наступлению и стянул к границе Украины по меньшей мере 90 тысяч военных, которых держал в глубине своей территории, пояснил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

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Как отметили военные ВСУ, которые воюют на Харьковском направлении, уже через несколько часов после получения разрешения от США началась работа ракетных систем HIMARS по территории РФ.

"HIMARS не молчали целый день. С первых дней украинским силам удалось уничтожить целые колонны войск вдоль границы, ожидавшие приказа о входе в Украину", - вспомнил в разговоре с AP командир артиллерийского расчета на позывной "Гефест".

Украинские защитники поясняют, что ранее украинские военные не могли атаковать цели на российской территории, поскольку все склады с боеприпасами и другими ресурсами россияне держали на 20 км дальше, чем могло достать украинское оружие.

После разрешения на удары по РФ динамика на северо-восточном фронте почти сразу изменилась, и украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию там, добавили авторы материала.

Удары по россиянам на Харьковском направлении

Как ранее рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, на Харьковщине в направлении поселка Боровая ВСУ сломали планы по наступлению российских оккупантов. В направлении Боровой украинским военным удалось заглушить наступление вражеских сил, а также нанести противнику большие потери.

Бои на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

/ Инфографика: Главред

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