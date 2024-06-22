Сломали наступление врага: на Харьковщине ВСУ уничтожили мощную группировку россиян

На Харьковщине в направлении поселка Боровая ВСУ сломали планы по наступлению российских оккупантов. Как и вблизи других населенных пунктов этого отрезка фронта, россияне не оставляют попыток подтягивать дополнительные силы для реализации планов, однако ВСУ ликвидируют немало живой силы и техники противника.
Как рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, несмотря на мощный отпор ВСУ, армия РФ бросает дополнительные резервы на это направление, поэтому потенциальная угроза все еще не исчезла.
Однако пока речь не идет о формировании мощной вражеской группировки, которая бы смогла возобновить наступление. В то же время, ВСУ следят за развитием ситуации и готовятся к различным сценариям.
Отдельно Юсов рассказал о ситуации на северной границе. По его словам, сейчас там обстановка все еще напряженная и опасная. Враг продолжает делать все, чтобы растягивать украинские резервы и отвлекать нашу группировку от ситуации на востоке.
Кто такой Андрей Юсов?
Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, советник начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области Сергея Батракова (2015), с 2022 г. - представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Наступление российских оккупантов на Харьковщине - что известно
Ранее стало известно, что Силы обороны Украины заставили российское командование принять решение о переходе от наступления к глухой обороне в ходе боев на Харьковщине.
Напомним, российские оккупационные войска в районе Волчанска продолжают безуспешные попытки наступления на позиции ВСУ. Несмотря на это, украинским защитникам удается проводить контратаки и возвращать утраченные позиции.
Российские оккупанты по-прежнему планируют захватить дополнительные территории на севере Харьковской области или закрепиться на тех землях, которые они уже захватили. Враг намерен перебросить туда морскую пехоту и боевиков Кадырова.
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