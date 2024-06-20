"Оккупантов там отбросили": ситуация на Харьковщине складывается в пользу ВСУ

На Харьковщине ВСУ удается отбивать все больше позиций противника. Несмотря на постоянные штурмы РФ, на севере ситуация начинает меняться в пользу украинских сил.

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На Харьковщине для ВСУ начинает улучшаться ситуация, оккупанты частично заблокированы / Колаж: Главред, фото: flickr

Российские оккупационные войска в районе Волчанска продолжают безуспешные попытки наступления на позиции ВСУ. Несмотря на это, украинским защитникам удается проводить контратаки и возвращать утраченные позиции. Это указывает на то, что обстановка постепенно становится более благоприятной для Украины.

Как рассказал военно-политический аналитик Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ, одной из причин изменения ситуации на Харьковщине в пользу ВСУ является захват оккупантов на территории агрегатного завода.

"Их там отбросили и таким образом россияне осели на позициях на агрегатном заводе. Ситуация там была динамичная. Оккупантов пытались деблокировать и пытаются это делать. Пытались им с помощью дронов что-то сбрасывать и таким образом поддерживать их существование. Но мне кажется, что их судьбе не позавидуешь. Поэтому, так или иначе, будем ожидать хороших новостей в этом плане - относительно дальнейшей судьбы этих людей", - пояснил эксперт. видео дня

Попович убежден, что сейчас нужно достаточно осторожно оценивать ситуацию на этом участке фронта, однако определенное преимущество ВСУ уже очевидно. Оккупанты теряют позиции не только у Волчанска, но и по всей Харьковской области.

"В целом ситуация постепенно начинает складываться в сторону Сил обороны Украины, поскольку речь идет не только о Волчанске, где улицу за улицей российских оккупантов оттесняют за пределы города. Речь идет также о других локациях Харьковской области, где ВСУ тоже отбивают позиции и постепенно переходят к контратакующим действиям", - добавил он.

Эксперт считает, что сейчас уменьшения количества штурмов со стороны противника ожидать не стоит. В то же время враг, несмотря на неудачи, не отказывается от планов образования так называемой буферной зоны на Харьковщине и даже Сумщине.

"Когда мы говорим о буферной зоне, стоит отметить, что враг хочет ее создать не только в Харьковской области, но и в Сумской. И соответствующее распоряжение исходило от Путина - он говорил о создании буферной зоны. Поэтому войска РФ, очевидно, будут перебрасываться и дальше на это направление, чтобы постараться этих целей достичь. Поэтому ослабления штурмовых действий со стороны врага на Харьковщине я бы пока не ожидал", - подытожил Попович.

Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Успешные действия ВСУ на Харьковщине - что известно

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины сумели освободить от российских оккупантов территории в Харьковской области - село Тихое и районы в южной и центральной части села Старица возле Волчанска.

В ВСУ заявили, что россияне после попытки наступать в Харьковской области увязли на этом направлении. Это произошло благодаря мощному сопротивлению Сил обороны.

Напомним, во время контратак на Харьковщине в районе Волчанска ВСУ не только вернули под контроль ряд позиций, но и загнали армию страны-агрессора России в окружение. Как выяснилось, среди заблокированных на агрегатном заводе россиян есть штурмовики подразделения СОБР.

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