Силы обороны освободили территории на Харьковщине: в ISW назвали направления

Силы обороны Украины сумели освободить от российских оккупантов территории в Харьковской области - село Тихое и районы в южной и центральной части села Старица возле Волчанска.

Как говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), по сообщениям российских военных пропагандистов, украинские войска освободили Тихое. В свою очередь российские оккупанты нанесли воздушные удары по населенному пункту. Это может свидетельствовать о том, что ВСУ взяли под контроль населенный пункт.

Уточняется, что свежие геолокационные снимки свидетельствуют о том, что украинские войска также недавно освободили от российских оккупантов районы в южной и центральной части Старицы (юго-западнее Волчанска). При этом действовавший в этом районе украинский батальон сообщил о недавних боях вблизи Старицы.

Вместе с тем, по данным украинского источника, российские силы нанесли удар по Волчанску 13 управляемыми планирующими бомбами в течение одного часа, что указывает на то, что российские силы могут готовиться к ограниченному наступлению на Волчанск в ближайшие дни.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.