Силы обороны освободили территории на Харьковщине: в ISW назвали направления

О продвижении украинских сил свидетельствуют новые геолокационные снимки, пишет ISW.

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ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 38 отдельная бригада морской пехоты

Силы обороны Украины сумели освободить от российских оккупантов территории в Харьковской области - село Тихое и районы в южной и центральной части села Старица возле Волчанска.

Как говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), по сообщениям российских военных пропагандистов, украинские войска освободили Тихое. В свою очередь российские оккупанты нанесли воздушные удары по населенному пункту. Это может свидетельствовать о том, что ВСУ взяли под контроль населенный пункт.

Уточняется, что свежие геолокационные снимки свидетельствуют о том, что украинские войска также недавно освободили от российских оккупантов районы в южной и центральной части Старицы (юго-западнее Волчанска). При этом действовавший в этом районе украинский батальон сообщил о недавних боях вблизи Старицы.

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Вместе с тем, по данным украинского источника, российские силы нанесли удар по Волчанску 13 управляемыми планирующими бомбами в течение одного часа, что указывает на то, что российские силы могут готовиться к ограниченному наступлению на Волчанск в ближайшие дни.

/ understandingwar.org

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Бои на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что россияне прорвались возле Волчанска. Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия недавно продвинулась вблизи Волчанска в Харьковской области. Впрочем, их темп наступательных операций замедлился.

Напомним, ранее сообщалось о том, что армия РФ подтягивает резервы под Волчанском. Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин сообщил, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцов и Волчанска.

Как сообщалось ранее, ВСУ перешли в наступление в Волчанске. В Институте изучения войны подтвердили успешное продвижение Сил обороны Украины в Волчанске и назвали ключевую цель российского наступления на Харьковщине - оттеснить украинские войска от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову.

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