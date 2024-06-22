Ситуация резко изменилась: экс-командир 'Айдара' назвал новый план РФ на Харьковщине

Российские оккупанты были вынуждены изменить свои планы по продвижению на Харьковщине и сосредоточиться на удержании занятых территории, считает Евгений Дикий.

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Россияне кардинально изменили стратегию боев на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Минобороны РФ

Силы обороны Украины вынудили российское командование принять решение о переходе от наступления к глухой обороне в ходе боев на Харьковщине. Об этом в эфире Radio NV сообщил ветеран российско-украинской войны и экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий

По его словам, россияне в начале проведения наступательной операции на Харьковщине планировали также наступление на Сумщине. Однако, командованию войск РФ пришлось перебрасывать на Харьковское направление больше подразделений, чем планировалось.

"Вообще (оккупантам пришлось - ред.) изменить там (в Харьковской области - ред.) свои планы от большого продвижения в глубину нашей территории до попытки сейчас удержать хотя бы ту пятикилометровую полосу, которую они отжали в первые дни своего наступления. Сейчас они там уже в глухой обороне", - сказал он. видео дня

Кроме того, Дикий отметил, что это не означает облегчения для украинских военных на данном направлении боев. Он добавил, что там продолжаются интенсивные бои неподалеку от Липцов и в городе Волчанск.

"Но это уже бои, где мы в наступлении. Мы там уже поменялись местами", - рассказал экс-командир роты батальона Айдар.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Бои на Харьковщине - что известно о ситуации в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов село Тихое и районы в южной и центральной частях села Старица вблизи Волчанска в Харьковской области.

Российские войска в районе Волчанска продолжают неудачные попытки наступления на позиции ВСУ. Несмотря на это, украинским защитникам удается проводить контратаки и восстанавливать утраченные позиции, что свидетельствует о постепенном улучшении ситуации для Украины, рассказал военно-политический аналитик Денис Попович.

В Волчанске на Харьковщине продолжаются круглосуточные уличные бои, ситуация остается напряженной. ВСУ стабилизировали линию фронта по реке Волчья, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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