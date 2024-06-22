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РФ выбрала новую цель для наступления на Востоке: какой город под угрозой - DeepState

Юрий Берендий
22 июня 2024, 08:14обновлено 22 июня, 08:51
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В DeepState отметили, что целью российских оккупантов стал город Торецк Бахмутского района.
РФ выбрала новую цель для наступления на Востоке: какой город под угрозой - DeepState
Россияне создали новую "горячую точку" на восточном фронте / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупационные войска значительно усилили давление на позиции Сил обороны Украины в районе города Торецк Бахмутского района Донецкой области. Кроме того, враг на этом направлении смог захватить населенный пункт Шумы. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Аналитики отмечают, что за последние дни активных боевых новой горячей точкой на восточном фронте стал населенный пункт Северное.

"По состоянию на конец 21 июня россияне еще продвинулись вдоль улицы, которая параллельна железной дороге", - отметили в DeepState.

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РФ выбрала новую цель для наступления на Востоке: какой город под угрозой - DeepState
Фото: Deepstate

Кроме того, по их данным российские войска оккупировали населенный пункт Шумы, отвал 1 и насосную станцию. Вблизи отвала 2 продолжаются напряженные бои с использованием стрелкового вооружения.

"Россияне будут пытаться развить тактический успех, стянув дополнительные резервы в данный район. Их цель очевидна - занять Торецк", - резюмировали аналитики.

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Наступление РФ на Востоке - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты захватили поселок Шумы в Бахмутском районе Донецкой области. Населенный пункт россияне взяли под контроль вечером 21 июня. Информацию об этом обнародовали аналитики DeepState.

Ситуация в Донецкой области очень напряженная, особенно сложно на Покровском направлении, где ежедневно происходят десятки атак со стороны российских оккупантов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Харьковской области украинские защитники нанесли значительные потери оккупантам и заставили их прекратить наступление. Вооруженные силы Украины также помешали планам врага по захвату Боровой. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

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