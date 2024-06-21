УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Потери колоссальные, наступление остановили: ВСУ сорвали планы РФ на Харьковщине - ГУР

Руслана Заклинская
21 июня 2024, 19:38
158
Россия перебрасывает резервы с других направлений на Харьковщину из-за значительных потерь, ситуация у оккупантов пошла не по плану, отметил Андрей Юсов.
Потери колоссальные, наступление остановили: ВСУ сорвали планы РФ на Харьковщине - ГУР
Наступление оккупантов на Боровую провалено / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В Харьковской области украинские защитники нанесли значительные потери оккупантам и заставили их приостановить наступление. Также ВСУ сломали планы врага по захвату Боровой. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Если говорить о Боровой и направлении, то намерения врага там украинские защитники сломали, потери в живой силе и технике значительные. Да, он пытается подтягивать резервы, и потенциальная угроза остается, но пока речь не идет о формировании новых мощных группировок для повторения ситуации", - рассказал Юсов.

По его словам, на севере Харьковской области планы и намерения российских оккупантов украинским защитникам удалось сорвать. Поэтому РФ вынуждена перебрасывать резервы с других направлений.

видео дня

"Это говорит о больших потерях и о том, что ситуация для них точно не идет по плану. Однако ситуация на северной границе остается так же напряженной и опасной, враг и дальше будет пробовать растягивать украинские резервы и отвлекать, в том числе от ситуации на Востоке", - подчеркнул представитель ГУР.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Война в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия ведет наступательные действия на значительно более широкой протяженности фронта, в зоне Боровой. Покровское, Кураховское направления остаются для противника приоритетными.

Также российские оккупанты используют ползучее наступление, что грозит Украине "критическими последствиями". По словам командира Второго батальона Третьей штурмовой бригады, современная война приобрела новые реалии, где ключевое значение имеют беспилотные средства и тактика поражения.

Напомним, ближайшая задача россиян - выйти к участку Чернещина - Первомайское с последующим захватом села Боровая. Оккупанты планируют повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новоегоровка, а затем на Першотравневое-Чернещина.

Кроме этого, в Волчанске на Харьковщине заблокированы десятки российских оккупантов, а не сотни, как сообщало издание Forbes. По словам спикера ОТУВ "Харьков" Юрий Повх, 400 человек - такого факта подтвердить невозможно, потому что его не существует.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Харьковская область война России и Украины Андрей Юсов
Реклама

Главное за день

Украина будет в безопасности только в 2 случаях: дипломат описал, что может ждать нашу страну

Украина будет в безопасности только в 2 случаях: дипломат описал, что может ждать нашу страну

20:23 Украина
Соглашение по безопасности и Саммит мира: Зеленский раскрыл детали разговора с Дудой

Соглашение по безопасности и Саммит мира: Зеленский раскрыл детали разговора с Дудой

19:59 Украина
Потери колоссальные, наступление остановили: ВСУ сорвали планы РФ на Харьковщине - ГУР

Потери колоссальные, наступление остановили: ВСУ сорвали планы РФ на Харьковщине - ГУР

19:38 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света: действенные методы 2701

Как сохранить холод в холодильнике в случае отключения света: действенные методы

Эксперт спрогнозировал, подтолкнет ли Китай РФ использовать ядерное оружие 2413

Эксперт спрогнозировал, подтолкнет ли Китай РФ использовать ядерное оружие

Охранники Тищенко избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцем 1709

"Охранники Тищенко" избили военного Дмитрия Павлова на глазах у жены с младенцем

Это не сработает : Буданов раскрыл единственный сценарий завершения войны 1656

"Это не сработает": Буданов раскрыл единственный сценарий завершения войны

Последние новости

20:28

Штраф 50 тысяч евро: почему в Германии нельзя ставить сарай на своем участке

20:23

Украина будет в безопасности только в 2 случаях: дипломат описал, что может ждать нашу странуВидео

19:59

Соглашение по безопасности и Саммит мира: Зеленский раскрыл детали разговора с Дудой

19:47

Существует важное правило: как понять, что можно копать молодую картошкуВидео

19:38

Потери колоссальные, наступление остановили: ВСУ сорвали планы РФ на Харьковщине - ГУР

Евро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаковЕвро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаков
19:11

Град, шквалы и грозы: в четырех областях объявили штормовое предупреждение

19:05

Путин подписался на дружбу с азиатским Лукашенкомнение

19:00

"Вундерваффе" не работает: дипломат оценил шанс РФ на победу в войне с НАТО

18:29

Как правильно - "щавЕль" или "щАвель": какую ошибку делают многие украинцыВидео

Реклама
18:23

"Он говорил безумные вещи": Трамп обвинил Байдена в нападении РФ на Украину

18:04

Избиения военных и поджоги бусов. Почему Россия устроила охоту на ТЦК

17:48

В Краснодарском крае РФ прилет: поражена казарма воинской части ПВО под ЕйскомВидео

17:46

Довольно гадкое место в доме: откуда появляются плодовые мухи и как от них избавиться

17:40

Графики отключения света 22 июня: в какие часы не будут выключать электроэнергию

17:33

Не надо волноваться из-за поражения в войне: в Польше жестко потроллили Путина

17:23

РФ скоро распадется: названо невероятные сроки развития этого сценарияВидео

17:15

Можно влететь в копеечку: что категорически нельзя выливать в раковинуВидео

16:55

В Кривом Роге прогремел взрыв: оккупанты атаковали инфраструктуру города

16:40

"У РФ исчерпываются последние запасы": Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воеватьВидео

16:26

Что можно и нельзя делать 22 июня: приметы в Троицкую поминальную субботу

Реклама
16:24

Как правильно хранить чеснок, чтобы он не высыхал: проверенные бабушкины способыВидео

16:20

В Адыгее горели здания и ангар: появились первые снимки нефтебазы РФ после атаки

16:06

Миф чистой воды: можно ли "понижать градус" во время застолья - ответ удивитВидео

15:59

Тысячи бордов с рекламой Порошенко – это спекуляция на ВСУ, – военный

15:57

Надо ли удалять зубы мудрости - стоматолог расставил точки над "И"

15:44

Ударит температура +35, будут ливни и град: Украину накрывает опасная погода

15:10

Восемь бригад бросили на штурм: в ВСУ назвали самые "горячие" участки фронта

15:00

Километровые ногти и яхта: Началджиоглу показался с дочкой от Ани Лорак

14:56

Как в домашних условиях проверить серебро - топ 5 легких способов

14:39

Видели все, но назначение знают единицы: для чего нужен "язычок" в горле

14:32

Решающий момент: какая ошибка не позволит РФ захватить Часов Яр - Forbes

14:22

Вступление Украины в Евросоюз: в ЕС назвали дату старта переговоров

14:12

Забавное фото сделала Кейт: как семья поздравила принца Уильяма с днем рождения

13:43

То ли Словакия, то ли Словения: Ребров перепутал, с кем сыграет сборная Украины

13:40

Война может длиться еще 4-5 месяцев "но": названо главное условие для победыВидео

13:25

"Это было его решение": Елена Зеленская рассказала о трудностях в отношениях с Владимиром Зеленским

13:23

"Это не сработает": Буданов раскрыл единственный сценарий завершения войны

13:12

Почему кошки ходят за хозяином в туалет - тайна четвероногих вас удивит

13:07

12 лет тюрьмы: CБУ начала охоту на Кузю из сериала "Универ"

13:01

Российская ПВО перестаралась: оккупанты потеряли еще один вертолет - детали

Реклама
12:57

РФ впервые могла сбросить на Украину новую бомбу ФАБ-3000: что говорят в Воздушных силах

12:37

При каком условии военнобязанные могут не брать повестку: юристы ответили

12:26

Враг бьет по Украине с новой тактикой: в ВСУ раскрыли детали ракетного удара РФ

12:08

Генштаб подтвердил ночные удары по РФ: поражены НПЗ и места хранения "Шахедов"

12:00

Потери РФ растут: известно, когда ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте

11:46

Украинский телеведущий шокировал похудением почти на 30 кгВидео

11:42

Огрызко пояснил, почему Россия оказалась на финишной прямой к распаду

11:33

Гороскоп Таро на июль 2024: Козерогам - новое начало, Водолеям - конфликт, Рыбам - деньгиВидео

11:20

"Силовое принуждение": в ОП назвали условие участия РФ во втором Саммите мира

11:02

"Надеется, что умру": онкобольная Шеннен Доэрти рассказала о циничном поступке бывшего

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять