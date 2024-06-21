Потери колоссальные, наступление остановили: ВСУ сорвали планы РФ на Харьковщине - ГУР

Россия перебрасывает резервы с других направлений на Харьковщину из-за значительных потерь, ситуация у оккупантов пошла не по плану, отметил Андрей Юсов.

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Наступление оккупантов на Боровую провалено / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В Харьковской области украинские защитники нанесли значительные потери оккупантам и заставили их приостановить наступление. Также ВСУ сломали планы врага по захвату Боровой. Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Если говорить о Боровой и направлении, то намерения врага там украинские защитники сломали, потери в живой силе и технике значительные. Да, он пытается подтягивать резервы, и потенциальная угроза остается, но пока речь не идет о формировании новых мощных группировок для повторения ситуации", - рассказал Юсов.

По его словам, на севере Харьковской области планы и намерения российских оккупантов украинским защитникам удалось сорвать. Поэтому РФ вынуждена перебрасывать резервы с других направлений.

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"Это говорит о больших потерях и о том, что ситуация для них точно не идет по плану. Однако ситуация на северной границе остается так же напряженной и опасной, враг и дальше будет пробовать растягивать украинские резервы и отвлекать, в том числе от ситуации на Востоке", - подчеркнул представитель ГУР.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

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Как сообщал Главред, Россия ведет наступательные действия на значительно более широкой протяженности фронта, в зоне Боровой. Покровское, Кураховское направления остаются для противника приоритетными.

Также российские оккупанты используют ползучее наступление, что грозит Украине "критическими последствиями". По словам командира Второго батальона Третьей штурмовой бригады, современная война приобрела новые реалии, где ключевое значение имеют беспилотные средства и тактика поражения.

Напомним, ближайшая задача россиян - выйти к участку Чернещина - Первомайское с последующим захватом села Боровая. Оккупанты планируют повторить прошлогоднюю стратегию с выходом сначала на линию Надежда-Новоегоровка, а затем на Першотравневое-Чернещина.

Кроме этого, в Волчанске на Харьковщине заблокированы десятки российских оккупантов, а не сотни, как сообщало издание Forbes. По словам спикера ОТУВ "Харьков" Юрий Повх, 400 человек - такого факта подтвердить невозможно, потому что его не существует.

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