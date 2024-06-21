Восемь бригад бросили на штурм: в ВСУ назвали самые "горячие" участки фронта

Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов, рассказал Назар Волошин.

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ВСУ отражают вражеские атаки / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

На Покровском и Кураховском направлениях российские оккупанты сосредотачивают основные силы, куда враг перебросил до восьми ударных бригад, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Как подчеркнул он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", на Покровском направлении с начала суток уже состоялось 21 боевое столкновение, и противник поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. Российские террористы для поддержки наступательных действий активно применяют авиацию, как бомбардировочную, так и штурмовую, добавил спикер.

"Ситуация напряженная, Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов и по недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории", - отметили в ОСГВ "Хортица".

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Потери врага на Покровском направлении составляют 302 оккупантов убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены три боевых бронированных машины, одна пушка и два автомобиля, единица спецтехники и наземная станция управления БпЛА, повреждены три бронемашины и четыре артсистемы противника.

Ситуация на Кураховском направлении

Украинский офицер отметил, что на Кураховском направлении Силы обороны отразили за сутки уже 2 атаки врага в районе Парасковиевки. В целом на направлении ситуация напряженная, российские захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка, Водяное и Константиновка.

"Используя численное преимущество, российская армия пытается наращивать усилия, но Силам обороны удается не просто удерживать, но и наносить удары огнем артиллерии и минометов и уничтожать, и отбрасывать противника", - добавил Волошин.

Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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Ранее стало известно, когда ВСУ смогут перехватить инициативу на фронте. Оккупантам не удалось реализовать основные свои задачи и сейчас они вынуждены применять тактику "ползучего наступления".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили позиции в Волчанске и продвинулись вперед. Украинские защитники сумели отвоевать позиции в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

/ Главред

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