'Жесткие бои': Сырский рассказал о ситуации на самых критических направлениях фронта

Сырский отметил, что россияне сконцентрировали основные ударные боевые бригады для проведения наступательных операций на Покровском направлении фронта.

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Сирский назвал направление главного удара РФ на Востоке / Коллаж Главред, фото: ОК "Запад", Главнокомандующий ВС Украины/ Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на наиболее критических направлениях фронта по итогам почти недели работы на Восточном фронте. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По его словам, характер действий российских оккупантов не претерпел изменений.

Сырский отметил, что россияне пытаются прорвать оборону украинских войск и захватить стратегически важные для оборонительных действий участки местности или населенные пункты, проводя наступательные операции различной активности на Времовском, Кураховском, Покровском, Купянском направлениях боевых действий.

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"Основные усилия враг сосредоточивает на Покровском направлении, где сконцентрировано подавляющее количество его ударных бригад и полков", - отметил главнокомандующий ВСУ

Он добавил, что жестокие бои продолжаются в районе Роботино, Старомайорска, Крынок, Часового Яра, Глубокого и островов, находящихся в прибрежной части левого берега Днепра.

"Как и раньше, цель моей работы - изучение обстановки, помощь командирам бригад в организации боевых действий, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством вооружения и боеприпасов, усиление резервами и т.д.", - сказал Сырский.

По словам генерал-полковника враг осознает, что с постепенным поступлением значительного количества вооружения и военной техники от стран-союзников Украины, а также с прибытием первых F-16, что укрепит нашу противовоздушную оборону, время будет работать в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться.

"Поэтому, командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения наших войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям", - указывает Сырский.

Он также акцентировал внимание на том, что украинские военнослужащие от Крынок до Харькова демонстрируют мужество, стойкость, патриотизм и веру в победу Украины.

В частности, Сырский привел в пример военнослужащего ВСУ, который в Донецкой области самостоятельно взял в плен сразу четырех военнослужащих армии РФ.

"Считаю, что этот поступок является ярким примером храбрости и высокого боевого духа наших защитников и непременно заслуживает награждения соответствующей наградой", - резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Наступление РФ на Востоке - какая ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские защитники заблокировали около 400 российских солдат на химическом заводе в центре Волчанска. Тридцать оккупантов решили сдаться в плен после нескольких неуспешных попыток их спасения, сообщает материал Forbes.

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 17 июня совершили атаки на военные объекты российских оккупантов в трех областях России - Белгородской, Воронежской и Липецкой.

16 июня российские войскаосуществили ограниченные наступательные действия в направлении населенных пунктов Старомайорское и Урожайное, расположенных на границе Запорожской и Донецкой областей. В Институте изучения войны указывают на возможность начала нового наступления российских войск на этом направлении фронта.

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