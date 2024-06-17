Дроны ГУР ночью ударили по военным объектам в трех регионах РФ - СМИ

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 17 июня атаковали военные объекты российских оккупантов в трех областях страны-агрессора России.
Удары по объектам россиян состоялись в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях РФ. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в ГУР МОУ.
Целью украинских дронов стали, в частности, Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод. Согласно сообщению источника, оба предприятия используются россиянами в военных целях. В районе этих объектов местные жители слышали звуки взрывов и работу ПВО.
Также о воздушной угрозе сообщали губернаторы Липецкой и Воронежской областей России.
Местные жители сообщали в социальных сетях, что около трех часов ночи по местному времени были слышны взрывы над территорией Воронежской области. Информация о последствиях атаки уточняется.
Взрывы в России - последние новости
Ранее сообщалось, что 9 июня под Белгородом прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты снова попали под "раздачу".
Также в ночь на 14 июня в РФ ныли из-за массовой атаки дронов - в 4 областях были взрывы, на Шебекино упала авиабомба. Дроны были замечены в Ростовской, Воронежской и Курской областях. В городе Морозовск мог быть атакован аэродром, где дислоцируются Су-34 и Су-24.
Напомним, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар ранее сказал, по каким объектам в РФ надо бить. Удары по российским НПЗ дают положительный результат, но для того, чтобы нанести оккупантам наибольший вред, нужно бить по другим объектам.
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