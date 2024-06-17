В Украине резко меньше стало пенсионеров: что случилось и кто не получит выплаты

В Украине довольно быстро сокращается количество пенсионеров. После последней крупной пенсионной реформы 2017 года их стало меньше примерно на 2 млн человек, сообщает портал "Обозреватель".
По информации сотрудников Пенсионного фонда, требования по трудовому стажу для выхода на пенсию смогут выполнить далеко не все.
В Украине с 2017 года ежегодно требования по стажу увеличиваются на 12 месяцев. Пенсионный возраст привязали к стажу. В этом году нужно иметь не менее 31 года стажа. В 2028-м – уже 35 лет. Причем это требование действительно для украинцев, которые желают выйти на пенсию в 60 лет (и те, кто его не выполнит, вынуждены будут работать до 63 или 65 лет).
Следовательно, чтобы получить пенсию в 60, нужно непрерывно работать не менее 25 лет. При этом важно не просто работать, но и быть официально трудоустроенным.
Согласно прежним подсчетам, в 2028 году на пенсию в 60 лет не смогут уйти 45% украинцев такого возраста (из них 5% будут работать до 65 лет).
Сколько украинцев не смогут выполнить требование стажа, сказать трудно, заявляет старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.
"Это может быть и 60%, и 70%. Данных пока нет, также трудно прогнозировать, какую ситуацию будем иметь через год-два", – говорит ученая.
Еще в 2020 году в Украине, по данным ПФУ, было 11,2 млн пенсионеров, в 2021-м – менее 11 млн, а уже в 2024-м количество пенсионеров сократилось до 10,1 млн
Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.
Пенсии в Украине - последние новости
Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.
Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.
Кроме этого, с 1 апреля 2024 года часть пенсионных выплат были приостановлены. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.
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