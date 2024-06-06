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"Главная задача": Сырский анонсировал важнейшую стратегию развития до 2035 года

Ангелина Подвысоцкая
6 июня 2024, 18:53
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Украина планирует сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций.
'Главная задача': Сырский анонсировал важнейшую стратегию развития до 2035 года
Украина реализует стратегию развития войск ВСУ до 2035 года / Коллаж: Главред, фото: Главнокомандующий ВС Украины, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Украина реализует стратегию развития войск ВСУ до 2035 года. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В рамках этой стратегии развития планируется усовершенствовать структуры военного управления.

"Главная наша задача - сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций. Эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил Украины до 2035 года. Впервые мы планируем на десятилетие вперед", - говорит Сырский.

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Также в Украине формируют Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, проводят оптимизацию штатной структуры подразделений Генштаба. Руководство планирует уменьшить численность подразделений и избавить от несвойственных функций.

"Благодаря этому уже усилены органы военного управления, которые осуществляют командование войсками в районах боевых действий. Наша цель, несмотря на российскую агрессию, - создать перспективную структуру Вооруженных Сил Украины на период до вступления в НАТО", - добавил Сырский.

Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ разгромили колонну россиян по дороге в Волчанск. В Волчанске все еще продолжаются тяжелые бои с оккупантами.

Также ранее сообщалось, что россияне прорвались возле Волчанска - в ISW раскрыли, почему они замедлили наступление. Командир украинского взвода, который действует на севере Харьковской области, заявил, что захватчики продолжают вести тяжелые пехотные наступления.

Напомним, Россия избавится от всех военно-транспортных Ан-22 - стала известна причина. Россия выводит из эксплуатации все имеющиеся военно-транспортные самолеты Ан-22 "Антей", обратили внимание аналитики Defense Express.

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