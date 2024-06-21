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РФ проиграет войну: в ISW назвал важное условие

Анна Ярославская
21 июня 2024, 08:06
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Стратегия Путина относительно победы в войне основывается на попытках Кремля ввести в заблуждение США, ЕС и международных союзников Украины.
ВСУ, Путин
Путин проиграет войну против Украины, если Запад мобилизует свои ресурсы для противостояния Кремлю – ISW / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, сайт Кремля

Страна-агрессор Россия не сможет победить Украину, если Запад мобилизует свои ресурсы для противостояния Кремлю. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны в своем отчете за 20 июня.

Как напоминают эксперты ISW, 13 июня Украина подписала соглашения о безопасности с Соединенными Штатами и Японией на 10 лет, а многочисленные государства-партнеры подтвердили долгосрочную поддержку Украины в рамках формата Большой семерки (G7) и Рамштайн.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, чтобы она "одержала победу, а Россия не взяла верх".

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Тем временем стратегия Путина относительно победы в войне основывается на попытках Кремля ввести в заблуждение Соединенные Штаты, Европейский Союз и международных союзников Украины, заставив их прекратить поддержку Украины и отказаться от ключевых принципов международного права – уважения к государственному суверенитету и нерушимости территориальной целостности.

Стратегическая четкость союзников и их готовность помочь Украине одержать решительную победу над Россией на поле боя в Украине в значительной степени подрывает усилия Путина, а также его способность влиять на волю и решения ответственных лиц в странах-членах альянса.

"ISW продолжает оценивать, что Россия не может победить Украину или Запад – и, скорее всего, проиграет, если Запад мобилизует свои ресурсы для противостояния Кремлю", - уверены эксперты.

Аналитики также оценили ядерные угрозы РФ. Отмечается, что россиийский диктатор Путин скрыто угрожал применить ядерное оружие, если Запад позволит Украине одержать решительную победу над Россией, чтобы подорвать согласованное стратегическое видение международного сообщества относительно поддержки Украины.

Отмечается, что угроза Путина ядерным оружием является частью продолжающейся кампании ядерного шантажа Кремля, направленной на то, чтобы отговорить союзников Украины от решительного участия в противодействии незаконному вторжению России в Украину, и поэтому очень маловероятно, что она приведет к реальной ядерной эскалации.

Аналитики отмечают, что ISW также оценивает, что угроза ядерной эскалации и в дальнейшем будет оставаться основным инструментом манипулирования РФ.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Украина и США подписали историческое соглашение по безопасности

13 июня, президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение по безопасности, направленное на военную и финансовую поддержку Украины на дальнейшие 10 лет.

Согласно опубликованному тексту, США в случае нового нападения РФ на Украину должны будут (по возможности) в течение 24 часов собрать встречу на высшем уровне, чтобы обсудить дальнейшие шаги и потребности ВСУ в обороне.

Сам Байден после подписания соглашения подчеркнул, что Соединенные Штаты не собираются направлять в Украину свои войска.

Упоминается введение новых санкций, экспортного контроля в отношении агрессора, немедленный обмен развединформацией.

Среди прочего, речь идет о программах подготовки и военного образования для украинских военнослужащих, предоставление вооружения, совместные военные учения / маневры, постоянное совместное планирование для противостояния угрозам обеих стран, сотрудничество в сфере кибербезопасности и разминирования, содействие безопасности в Черном море.

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