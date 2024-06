РФ проиграет войну: в ISW назвал важное условие

Страна-агрессор Россия не сможет победить Украину, если Запад мобилизует свои ресурсы для противостояния Кремлю. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны в своем отчете за 20 июня.

Как напоминают эксперты ISW, 13 июня Украина подписала соглашения о безопасности с Соединенными Штатами и Японией на 10 лет, а многочисленные государства-партнеры подтвердили долгосрочную поддержку Украины в рамках формата Большой семерки (G7) и Рамштайн.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину, чтобы она "одержала победу, а Россия не взяла верх".

Тем временем стратегия Путина относительно победы в войне основывается на попытках Кремля ввести в заблуждение Соединенные Штаты, Европейский Союз и международных союзников Украины, заставив их прекратить поддержку Украины и отказаться от ключевых принципов международного права – уважения к государственному суверенитету и нерушимости территориальной целостности.

Стратегическая четкость союзников и их готовность помочь Украине одержать решительную победу над Россией на поле боя в Украине в значительной степени подрывает усилия Путина, а также его способность влиять на волю и решения ответственных лиц в странах-членах альянса.

Аналитики также оценили ядерные угрозы РФ. Отмечается, что россиийский диктатор Путин скрыто угрожал применить ядерное оружие, если Запад позволит Украине одержать решительную победу над Россией, чтобы подорвать согласованное стратегическое видение международного сообщества относительно поддержки Украины.

Отмечается, что угроза Путина ядерным оружием является частью продолжающейся кампании ядерного шантажа Кремля, направленной на то, чтобы отговорить союзников Украины от решительного участия в противодействии незаконному вторжению России в Украину, и поэтому очень маловероятно, что она приведет к реальной ядерной эскалации.

Аналитики отмечают, что ISW также оценивает, что угроза ядерной эскалации и в дальнейшем будет оставаться основным инструментом манипулирования РФ.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.