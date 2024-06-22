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Исторические кадры: появилось видео, как под Киевом сбивали вертолеты в первый день войны

Ангелина Подвысоцкая
22 июня 2024, 05:55
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24 февраля 2022 года российские вертолеты с десантом летели над Киевским морем.
вертолеты рф над Киевским морем
В Сети появилось видео, как сбивали российские вертолеты под Киевом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российские оккупанты в первый же день войны атаковали Украину огромным количеством оружия. Тогда же полетели и боевые вертолеты. В Сети появилось видео с кадрами уничтожения российских вертолетов, летевших под Киевом 24 июня 2022 года. Его опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Эти российские вертолеты с десантом двигался через Киевское море. Командир отделения зенитного взвода ПЗРК 58 отдельной мотопехотной бригады "Шайтан" рассказал, что его отделение одно из первых встречало вражеские вертолеты. Он называет этот день страшным и печальным для всех.

"Тогда расчет отработал удачно ... Пребывали с побратимами на боевом дежурстве по защите нашего государства. Выпала судьба нам встретить первые вертушки, которые проходили через Киевское море. Благодаря слаженному отделению, трудолюбию наших парней, мы отработали по ним. На радость нам, было два попадания, две вертушки мы утопили. Туда им и дорога!" - сказал "Шайтан".

видео дня

Смотрите видео о том, как сбивали российские вертолеты в первый день войны под Киевом:

российские вертолеты под Киевом
В Сети появилось видео, как сбивали российские вертолеты под Киевом / фото: скриншот

Взрывы в Ахтубинске 9 июня - главные новости по теме

Как сообщалось ранее, ВСУ впервые поразили Су-57, стрелявший Х-69. 9 июня Украина впервые с начала полномасштабного вторжения РФ поразила новейший истребитель Су-57 во время атаки на аэродром "Ахтубинск". Удар по данному самолету стал частью охоты ВСУ на военную авиацию россиян далеко за пределами фронта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате атаки на аэродром "Ахтубинск" под удар попал не только Су-57. Российские пропагандисты со ссылкой на источники в Генштабе подтверждают поражение истребителя "пятого поколения" Су-57 в ходе атаки ВСУ на аэродром "Ахтубинск" в 600 км от украинской границы.

Ранее сообщалось, что по открытым данным 2022 года, всего в изготовленном виде у россиян было 6 единиц Су-57, теперь стало 5. Су-57 может быть носителем ракет Х-59 и Х-69 (которой была уничтожена, в частности, Трипольская ТЭС), а также КАБы-1500.

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