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"Десятки российских атак ежедневно": Зеленский назвал самое сложное направление фронта

Алёна Воронина
21 июня 2024, 21:14
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Ситуация в Харьковской области еще больше стабилизировалась, но на другом направлении фронта - обострилась.
Владимир Зеленский, украинские военные
Зеленский назвал самое сложное направление фронта/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 4 отдельная танковая бригада

Ситуация в Донецкой области сейчас очень тяжелая, особенно сложно на Покровском направлении - там каждый день происходят десятки атак российских оккупантов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 21 июня. Он отметил, что сегодня заслушал доклады главы Службы внешней разведки Олега Иващенко и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Глава Украинского государства подчеркнул, что он гордится всеми защитниками нашего государства, которые сейчас храбро отражают российские штурмы.

видео дня

Зеленский отметил, что ситуация на Харьковщине еще больше стабилизировалась, и это является заслугой украинских военных.

"Донецкая область - очень сложно. Особенно это Покровское направление - десятки российских атак ежесуточно. Очень важно выстоять там, уничтожать оккупанта и не давать России никакого повода надеяться на то, что в войне против Украины России что-то удастся", - подчеркнул президент.

Война в Украине - последние новости

Ранее в ВСУ назвали самые "горячие" участки фронта. На Покровском и Кураховском направлениях российские оккупанты сосредотачивают основные силы, куда враг перебросил до восьми ударных бригад, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

В Forbes ранее отметили, какая ошибка не позволит РФ захватить Часов Яр. На момент начала активных наступательных действий РФ на Часов Яр, украинским бригадам критически не хватало боеприпасов, пишет Forbes.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов раскрыл единственный сценарий завершения войны. Кирилл Буданов говорит, что он является сторонником нераздельного подхода силы и дипломатии.

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