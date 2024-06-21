Украина будет в безопасности только в 2 случаях: дипломат описал, что может ждать нашу страну

Запад не имеет сценария, что делать, если режим Путина рухнет, поэтому может придерживать помощь Украине, чтобы путинский режим не рухнул и не начался хаос в РФ.

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Дипломат описал, что может ждать наше государство/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Украина может быть в безопасности только в двух случаях - когда она станет членом Североатлантического альянса и когда возле нее не будет такого соседа, как страна-агрессор Россия. Поэтому важным элементом для безопасности нашего государства является развал РФ.

Если Россия не развалится на части, то будет сохраняться потенциальная угроза очередных нападений и войн со стороны страны-агрессора. Об этом сказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко во время чата на Главреде.

В ответ на вопрос, может ли Запад начать придерживать помощь нашей стране просто для того, чтобы путинский режим не рухнул и не начался хаос на территории РФ, Огрызко ответил, что есть вероятность такого сценария.

"Это вполне вероятный сценарий именно потому, что на Западе не имеют своего сценария, что делать, когда путинский режим рухнет. Это негативный вариант для нас", - отметил дипломат.

Он выразил мнение, что безопасность Украины будет реалистичной только в двух случаях: когда Украина будет членом НАТО, и когда возле нас не будет такого монстра, как РФ.

"Всё остальное - это потенциальная угроза очередных нападений и войн. Потому что такова природа российского режима, и мы ничего сделать с этим не можем. Мы же не можем изменить ментальность миллионов людей: они выросли в рабстве и являются ментальными рабами, они чувствуют свободу только тогда, когда переходят через границу и могут совершать зверства на другой земле. Это их свобода. И поскольку другого не дано, пока этот монстр будет существовать на наших границах, мы будем в опасности", - отметил Огрызко.

Смотрите видео чата с Владимиром Огрызко:

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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