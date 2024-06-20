У оккупантов Путина две "цели" в Харьковской области: офицер НГУ раскрыл детали

Враг собрался перебросить на север Харьковской области "подразделения Кадырова", чтобы войска РФ не оставляли позиции, рассказал Виталий Литвин.

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Враг намеревается перебросить на север Харьковщины морскую пехоту - офицер / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Российские оккупанты по-прежнему планируют захватить дополнительные территории на севере Харьковской области или закрепиться на тех землях, которые они уже захватили. Враг намерен перебросить туда морскую пехоту и боевиков Кадырова. Об этом заявил офицер отделения разведки бригады Рубеж Нацгвардии Украины Виталий Литвин.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что россияне постоянно меняют свою тактику ведения боев и намереваются "перебросить еще дополнительные силы, а именно морскую пехоту".

"Сейчас на том направлении находятся как Десантно-штурмовые войска Российской Федерации, так и мотострелковые полки. Также, видите, они еще хотят применить туда дополнительные подразделения своих специалистов - это именно морскую пехоту. То есть враг не оставляет этого и хочет использовать, возможно, какую-то новейшую тактику морской пехоты именно у нас на Харьковщине", - отметил Литвин. видео дня

Также он добавил, что на Харьковское направление оккупанты хотят перебросить еще и "подразделения Кадырова". В условия низкого морально-психологического состояния российских военных кадыровцы должны следить, чтобы оккупанты не оставляли занятых позиций.

"Эти подразделения применяются в основном для контроля основных войск Российской Федерации, у которых очень низкое морально-психологическое состояние, чтобы просто их коллеги, наш враг, просто не оставлял позиции, не убегал с тех позиций, а кадыровцы их контролировали", - подчеркнул Виталий Литвин.

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