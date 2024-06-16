У Путина раскрыли планы по наступлению на севере Харьковской области

Российские оккупанты строят планы по дальнейшему захвату украинских территорий, что подтвердил кремлевский рупор Дмитрий Песков пропагандистам.

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Пока Песков мечтает о санитарной зоне, ВСУ выбивают оккупантов с севера Харьковщины / Коллаж: Главред, фото: скриншот Telegram-канал В. Залужного

Войска агрессора России намерены продолжить наступление на севере Харьковской области, поскольку по-прежнему "хотят" создавать так называемую санитарную зону у границ с Белгородской областью. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В эфире пропагандистского канала Россия 1 он обвинил Украину в обстрелах Белгородской области и сказал, что, мол, санитарная зона будет создаваться и в дальнейшем.

"Продолжается работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается. Понятно, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, эта работа (по созданию санитарной зоны) не прекратится", - добавил Песков. видео дня

Также он, как и Путин, разразился обвинениями в адрес Запада по поводу того, что якобы "точка невозврата" совсем близко, и идет, дескать, нагнетание напряженности.

"Мы видим, как страны коллективного Запада – США, Франция, другие европейские страны – постоянно нагнетают напряженность, провоцируют напряженность, выходят на новые витки эскалации. Конечно, это не может все происходить без ответа России. РФ будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей СВО (так в РФ называют войну против Украины)", - подчеркнул в пропагандистском стиле Дмитрий Песков.

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Что за город Волчанск? Волчанск – город в Украине, Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской общины, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

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