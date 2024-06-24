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Удары дронами по кораблям в Азовском море: в ГУР анонсировали "сюрпризы" для РФ

Юрий Берендий
24 июня 2024, 14:41
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В ГУР отметили, что со временем можно будет увидеть эффективность защиты акватории Азовского моря и не исключили удары дронами "Magura" по кораблям РФ.
Удары дронами по кораблям в Азовском море: в ГУР анонсировали 'сюрпризы' для РФ
В ГУР сделали заявление об использовании морских дронов в Азовском море / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

ГУР вполне могут применить ударные морские дроны украинского производства "Magura" для ударов по российским военным кораблям в Азовском море. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Евгений Ерин.

По его словам, указанные дроны теоретически способны вести боевую работу на любом типе водной поверхности, поэтому россиян в Азовском море могут ждать неприятности.

"Вместе с тем, насколько хорошо защищена акватория Азовского моря, я думаю, что со временем мы будем это видеть", - отметил Ерин.

видео дня
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Удары дронами по кораблям в Азовском море: в ГУР анонсировали 'сюрпризы' для РФ
Что известно об украинских морских дронах / Инфографика Главред

Морской дрон Magura V5 - что о нем известно

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) - украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия.

В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км.

Впервые лодка была представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению.

1 февраля 2024 года шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер Ивановец. В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

14 февраля 2024 года в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен с помощью ударных морских дронов Magura V5.

Удары по кораблям РФ - активность российских кораблей в Азовском море

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия начала использовать акваторию Азовского моря для запуска ракет "Калибр" по территории Украины, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Морские дроны СБУ Sea Baby заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова в Черном море, на маршрутах, которыми пользуются исключительно военные корабли. Это привело к поражению по меньшей мере четырех вражеских кораблей.

Украина уничтожила почти три десятка кораблей Черноморского флота РФ, сосредотачивая удары на ракетоносцах, которые представляют наибольшую угрозу. Об этом также сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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