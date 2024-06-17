Вражеский флот познакомился с ракетами: в ВМС сказали, сколько кораблей РФ пошли на дно

Некоторые российские корабли до сих пор находятся на ремонте, некоторые из них еще долго будут чинить из-за серьезных повреждений, сказал Плетенчук.

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В ВМС назвали количество уничтоженных и поврежденных кораблей Черноморского флота РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ВМС

Украина уничтожила почти три десятка кораблей Черноморского флота РФ. Основными целями ударов ВСУ были ракетоносцы, поскольку они представляют наибольшую угрозу. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью "РБК-Украина".

"Официально 28 (уничтоженных кораблей - Главред). Еще более 10 единиц у них были в ремонте. Но многие из тех кораблей, которые сейчас у них в строю, тоже получали повреждения. Например, оба фрегата "Адмирал Эссен", и "Адмирал Макаров". Значительная часть кораблей противника уже познакомилась и с дронами, и с ракетами. И некоторые из них уже были восстановлены", - рассказал он.

Плетенчук отметил, что некоторые российские корабли до сих пор находятся на ремонте. Некоторые из них еще долго будут чинить, поскольку Украина нанесла им серьезные повреждения.

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"Знаете, как интересно произошло с большими десантными кораблями? Мы дождались, пока они их привели в порядок, и после этого ударили. А ремонтировать их было сверхсложно, потому что это 775 проект, они польского производства. А поляки, разумеется, отказываются их обслуживать. И они в обход санкций пытались покупать какие-то детали, заменители", - отметил Плетенчук.

По его словам, цифра 28 охватывает не только корабли, но и катера. Плетенчук рассказал, что в целом выведена из строя треть Черноморского флота РФ.

"Начиная с флагмана ("Москва" - УНИАН) и заканчивая четырьмя большими десантными кораблями второго ранга. Первого ранга был только крейсер "Москва". Это также подводная лодка "Ростов-на-Дону", "Котов", "Ивановец", "Василий Бех" и другие", - добавил спикер.

Плетенчук подчеркнул, что основной целью атак остаются ракетоносители, которые фактически единственные еще несут угрозу для Украины.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Ликвидация кораблей Черноморского флота РФ - последние новости

Напомним, 9 июня на южном берегу Таганрогского залива Азовского моря, возле порта Ейск, украинские беспилотники атаковали российский корабль. Вражеское судно затонуло.

Также в ночь на воскресенье, 19 мая Силы обороны Украины уничтожили морской тральщик Черноморского флота России "Ковровец". Инцидент произошел.

Как сообщал Главред, 21 апреля ВСУ ударили по кораблю Черноморского флота РФ "Коммуна". После удара корабль выполнять задачи не способен.

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