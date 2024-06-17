УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Вражеский флот познакомился с ракетами: в ВМС сказали, сколько кораблей РФ пошли на дно

Руслана Заклинская
17 июня 2024, 11:01
63
Некоторые российские корабли до сих пор находятся на ремонте, некоторые из них еще долго будут чинить из-за серьезных повреждений, сказал Плетенчук.
Вражеский флот познакомился с ракетами: в ВМС сказали, сколько кораблей РФ пошли на дно
В ВМС назвали количество уничтоженных и поврежденных кораблей Черноморского флота РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ВМС

Украина уничтожила почти три десятка кораблей Черноморского флота РФ. Основными целями ударов ВСУ были ракетоносцы, поскольку они представляют наибольшую угрозу. Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью "РБК-Украина".

"Официально 28 (уничтоженных кораблей - Главред). Еще более 10 единиц у них были в ремонте. Но многие из тех кораблей, которые сейчас у них в строю, тоже получали повреждения. Например, оба фрегата "Адмирал Эссен", и "Адмирал Макаров". Значительная часть кораблей противника уже познакомилась и с дронами, и с ракетами. И некоторые из них уже были восстановлены", - рассказал он.

Плетенчук отметил, что некоторые российские корабли до сих пор находятся на ремонте. Некоторые из них еще долго будут чинить, поскольку Украина нанесла им серьезные повреждения.

видео дня

"Знаете, как интересно произошло с большими десантными кораблями? Мы дождались, пока они их привели в порядок, и после этого ударили. А ремонтировать их было сверхсложно, потому что это 775 проект, они польского производства. А поляки, разумеется, отказываются их обслуживать. И они в обход санкций пытались покупать какие-то детали, заменители", - отметил Плетенчук.

По его словам, цифра 28 охватывает не только корабли, но и катера. Плетенчук рассказал, что в целом выведена из строя треть Черноморского флота РФ.

"Начиная с флагмана ("Москва" - УНИАН) и заканчивая четырьмя большими десантными кораблями второго ранга. Первого ранга был только крейсер "Москва". Это также подводная лодка "Ростов-на-Дону", "Котов", "Ивановец", "Василий Бех" и другие", - добавил спикер.

Плетенчук подчеркнул, что основной целью атак остаются ракетоносители, которые фактически единственные еще несут угрозу для Украины.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Ликвидация кораблей Черноморского флота РФ - последние новости

Напомним, 9 июня на южном берегу Таганрогского залива Азовского моря, возле порта Ейск, украинские беспилотники атаковали российский корабль. Вражеское судно затонуло.

Также в ночь на воскресенье, 19 мая Силы обороны Украины уничтожили морской тральщик Черноморского флота России "Ковровец". Инцидент произошел.

Как сообщал Главред, 21 апреля ВСУ ударили по кораблю Черноморского флота РФ "Коммуна". После удара корабль выполнять задачи не способен.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Черноморский флот военный корабль ВМС Украины черноморский флот РФ война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ может перейти в наступление на новом направлении: в ISW предупредили об угрозе

РФ может перейти в наступление на новом направлении: в ISW предупредили об угрозе

11:39 Украина
Вражеский флот познакомился с ракетами: в ВМС сказали, сколько кораблей РФ пошли на дно

Вражеский флот познакомился с ракетами: в ВМС сказали, сколько кораблей РФ пошли на дно

11:01 Украина
Начнутся необратимые процессы: в СНБО назвали условие ядерного удара РФ

Начнутся необратимые процессы: в СНБО назвали условие ядерного удара РФ

10:43 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Мухи будут облетать дом десятой дорогой: бабушкино средство борьбы с насекомыми 18433

Мухи будут облетать дом десятой дорогой: бабушкино средство борьбы с насекомыми

Сотни самолетов сотрут войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины 5369

Сотни самолетов "сотрут" войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины

Украинские бойцы пошли на штурм и выбили врага: офицер НГУ назвал направление 2688

Украинские бойцы пошли на штурм и выбили врага: офицер НГУ назвал направление

Дожди и температура до +36°С: украинцам назвали самый жаркий день недели 2621

Дожди и температура до +36°С: украинцам назвали самый жаркий день недели

Последние новости

11:39

РФ может перейти в наступление на новом направлении: в ISW предупредили об угрозе

11:08

В Украине резко меньше стало пенсионеров: что случилось и кто не получит выплаты

11:03

Фанатка Олега Винника слила фото с артистом-беглецом

11:01

Вражеский флот познакомился с ракетами: в ВМС сказали, сколько кораблей РФ пошли на дно

10:43

Начнутся необратимые процессы: в СНБО назвали условие ядерного удара РФ

Без электричества по 6-12 часов и перебои с отоплением: что ждет украинцев зимойБез электричества по 6-12 часов и перебои с отоплением: что ждет украинцев зимой
10:36

Как избавиться от неприятных запахов в доме с помощью трюка с полотенцем

10:33

Что значит "ламати шапку": мало кто знает истинное значение выраженияВидео

10:29

Китайский гороскоп на завтра 18 июня: Кролики - будьте осторожны, Лошадям - ссоры

10:24

Почти полностью под землей. Autostrada запустила в работу магистральный водопровод "Запорожье-Томаковка-Марганец"

Реклама
10:04

В Украине уменьшатся отключения света: списки "неприкасаемых" потребителей сократят

09:58

Россияне продвинулись и попали в ловушку в Волчанске: в ISW раскрыли детали

09:55

Путинист Григорий Лепс женится на 18-летней студентке - росСМИ

09:52

Новый закон геополитики для Украинымнение

09:25

Чаще бить не могут: РФ сократила паузы между ракетными ударами по Украине - Коваленко

09:06

"Бывшая жена Позитива – любовница Потапа": что происходит в браке Насти Каменских и рэпера

09:02

Гороскоп на завтра 18 июня: Рыбам - самый счастливый день, Скорпионам - опасная ревность

08:22

РФ масштабно атаковали БПЛА: ударили по тракторному заводу и металлургическому комбинату

07:55

НАТО хочет развернуть большее количество ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая

07:48

Валерий Меладзе тайно вернулся в РФ - что случилось

06:48

Путина не интересуют переговоры о мире в Украине: аналитики описали план диктатора

Реклама
06:37

Рубрика "И тут пришел поручик Ржевский..."мнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти черепаху за 8 секунд

04:05

Сотни самолетов "сотрут" войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины

03:13

Крест или памятник: что правильно ставить на могилу - большинство не догадываетсяВидео

02:00

Солист Quest Pistols Савлепов рассекретил свой новый роман и рассказал о девушке

01:20

Оставит ли Орбан в покое помощь Украине: что говорит дипломат

16 июня, воскресенье
23:41

Евро 2024 дайджест: день 2-3 - быстрейший гол в истории чемпионата, воля Нидерландов к победе

23:24

При участии Украины и РФ: новый Саммит мира будет о завершении войны – Кулеба

22:30

Почему не все страны подписали итоговый документ Саммита: у Зеленского дали ответ

21:37

В Швейцарии сказали, арестуют ли Путина по ордеру МУС на новом Саммите мира

21:18

Анна Кошмал показала фотографию с мужем и поздравила его

21:01

У россиян печет от Саммита мира в ШвейцарииВидеоблоги

20:48

Известный телеведущий и боец ВСУ сделал заявление о мобилизации

20:36

Праздновали развод: бывшая жена DZIDZIO раскрыла детали отношений с артистом

20:32

Правильное экономическое бронированиемнение

20:04

ВСУ открыли охоту на авиацию РФ: СМИ назвали оружие, которое может превзойти F-16

19:20

У Путина раскрыли планы по наступлению на севере Харьковской области

19:17

Украинцам назвали часы без электроэнергии: графики отключений на 17 июня

18:56

Пивоваров расплакался прямо во время концерта: кадры, растрогавшие фановВидео

18:16

ВСУ улучшили ситуацию: Зеленский назвал главную задачу Сил обороны на фронте

Реклама
18:15

Зеленский объявил о сроках получения истребителей F-16

17:52

Как выглядит сейчас 30-летняя дочь Пономарева: звезда показал архивное фото

17:13

Украинские бойцы пошли на штурм и выбили врага: офицер НГУ назвал направление

16:52

Почему собака ест траву: эксперты рассказали, чего не хватает животному

16:48

Зеленский об ультиматуме Путина: "умножил на ноль" желание закончить войну

16:48

Переговоры с Россией, планы Украины и позиция Китая: главные заявления Зеленского

16:33

Аж сияет: уборщица показала, как правильно чистить унитазВидео

16:25

Дожди и температура до +36°С: украинцам назвали самый жаркий день недели

15:27

У Байдена усомнились в здравом уме Путина после его "мирных предложений" Украине

15:26

Формула Зеленского и РФ на переговорах: опубликован текст декларации Самита мира

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять