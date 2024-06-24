"Надежды РФ напрасны, а КНР на распутье": китайский "саммит мира" ударит по Пекину - генерал

Китай сейчас оказался на распутье, ведь если Пекин напрямую станет на сторону России, он уже не сможет быть посредником во многих делах на международной арене.

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Китайский "саммит мира" ударит по Пекину, считает Ягун/ коллаж: Главред, фото: Facebook Ягун, depositphotos.com/ua

Страна-агрессор Россия может продвигать "мирную инициативу" российского диктатора Владимира Путина совместно с Китаем. КНР и РФ могут создать свой альтернативный "саммит мира" с целью продвижения российской повестки дня завершения войны. Но надежды России на дипломатическом поле напрасны.

Более того - российский "саммит мира" может ударить по самому Китаю, поэтому КРН сейчас оказалась на распутье. Такое мнение высказал генерал-майор запаса, бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун в интервью Главреду.

"Такое мероприятие может состояться. В Китае уже говорили, что 26 стран поддерживают его так называемый мирный план, вот их представителей и могут собрать", - отметил генерал-майор запаса.

Однако, по его словам, надежды России на дипломатическом поле напрасны, подобные шаги не выглядят перспективно.

"Пекин обвинял Украину и Запад, что Саммит мира проводился без России. Вот пусть они попробуют провести саммит без Украины. Что они сделают, больше стран соберут? Зададут какие-то конкретные направления? Ни одна из принятых в Швейцарии позиций не противоречит Уставу ООН. Все в рамках правил организации. А что примут на саммите Китая и России? Предложение признать право сильного на оккупацию территорий? Тогда пусть Китай впоследствии не обижается на то, что кто-то будет посягать на его территориальную целостность, к которой он относит и Тайвань. Я очень хотел бы посмотреть на тот саммит и страны, которые на него соберут", - сказал Ягун.

Китай оказался на распутье

По словам Ягуна, проблема Китая заключается в том, что сейчас он оказался на распутье. Ведь если Пекин напрямую станет на сторону России, он уже не сможет быть посредником во многих делах, в том числе и на Ближнем Востоке, где Пекин хотел стать глобальным игроком.

"Китайцам скажут: ваша позиция уже не является нейтральной. И те страны, которые отказались приехать на Саммит мира, проигнорировали событие или стали нейтральными, оказались в очень интересной ситуации. И тогда, если состоится такой саммит, пусть Китай не разочаровывается в том, что у него не получилось развить отношения с Европой. Кстати, уже именно Европа, а не Штаты, очень критически настроена в отношении Китая. Уже есть ощущение, что КНР не удается построить отношения с Брюсселем", - отметил генерал-майор в отставке.

Он подчеркнул, что Путин надеялся на политические успехи в Европе, но выборы в Европарламент стали одним из первых звоночков того, что 2024-й станет годом его напрасных надежд.

"Да, силы правого и левого спектров имели определенные успехи, впрочем, центристские партии удержали свое преимущество. Более того, правый центр меняет свои взгляды, и они уже совсем не такие, какими их хотел бы видеть Путин", - добавил Ягун.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, что грозит Китаю, если он окажет прямую военную поддержку России:

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Китай может организовать "саммит мира" - что известно

Напомним, Китай отказался от участия в саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, который организовала Украина. Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены условия для участия в саммите. В частности, Китай хотел, чтобы на саммите присутствовала и Россия.

Китай еще до Саммита мира начал продвигать свой так называемый мирный план среди стран незападного мира. В частности, китайский спецпредставитель Ли Хуэй посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. По информации журналистов, китайцы утверждали, что Саммит мира якобы может продолжить войну.

Украина может принять участие в саммите мира Китая, но при одном условии, сказала посол Киева в Сингапуре Екатерина Зеленко. В частности, это возможно, если Пекин проведет конференцию на основе Устава Организации объединенных наций.

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