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"Надежды РФ напрасны, а КНР на распутье": китайский "саммит мира" ударит по Пекину - генерал

Алёна Воронина
24 июня 2024, 14:07
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Китай сейчас оказался на распутье, ведь если Пекин напрямую станет на сторону России, он уже не сможет быть посредником во многих делах на международной арене.
Виктор Ягун, Си Цзиньпин
Китайский "саммит мира" ударит по Пекину, считает Ягун/ коллаж: Главред, фото: Facebook Ягун, depositphotos.com/ua

Страна-агрессор Россия может продвигать "мирную инициативу" российского диктатора Владимира Путина совместно с Китаем. КНР и РФ могут создать свой альтернативный "саммит мира" с целью продвижения российской повестки дня завершения войны. Но надежды России на дипломатическом поле напрасны.

Более того - российский "саммит мира" может ударить по самому Китаю, поэтому КРН сейчас оказалась на распутье. Такое мнение высказал генерал-майор запаса, бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун в интервью Главреду.

"Такое мероприятие может состояться. В Китае уже говорили, что 26 стран поддерживают его так называемый мирный план, вот их представителей и могут собрать", - отметил генерал-майор запаса.

Однако, по его словам, надежды России на дипломатическом поле напрасны, подобные шаги не выглядят перспективно.

"Пекин обвинял Украину и Запад, что Саммит мира проводился без России. Вот пусть они попробуют провести саммит без Украины. Что они сделают, больше стран соберут? Зададут какие-то конкретные направления? Ни одна из принятых в Швейцарии позиций не противоречит Уставу ООН. Все в рамках правил организации. А что примут на саммите Китая и России? Предложение признать право сильного на оккупацию территорий? Тогда пусть Китай впоследствии не обижается на то, что кто-то будет посягать на его территориальную целостность, к которой он относит и Тайвань. Я очень хотел бы посмотреть на тот саммит и страны, которые на него соберут", - сказал Ягун.

Китай оказался на распутье

По словам Ягуна, проблема Китая заключается в том, что сейчас он оказался на распутье. Ведь если Пекин напрямую станет на сторону России, он уже не сможет быть посредником во многих делах, в том числе и на Ближнем Востоке, где Пекин хотел стать глобальным игроком.

"Китайцам скажут: ваша позиция уже не является нейтральной. И те страны, которые отказались приехать на Саммит мира, проигнорировали событие или стали нейтральными, оказались в очень интересной ситуации. И тогда, если состоится такой саммит, пусть Китай не разочаровывается в том, что у него не получилось развить отношения с Европой. Кстати, уже именно Европа, а не Штаты, очень критически настроена в отношении Китая. Уже есть ощущение, что КНР не удается построить отношения с Брюсселем", - отметил генерал-майор в отставке.

Он подчеркнул, что Путин надеялся на политические успехи в Европе, но выборы в Европарламент стали одним из первых звоночков того, что 2024-й станет годом его напрасных надежд.

"Да, силы правого и левого спектров имели определенные успехи, впрочем, центристские партии удержали свое преимущество. Более того, правый центр меняет свои взгляды, и они уже совсем не такие, какими их хотел бы видеть Путин", - добавил Ягун.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, что грозит Китаю, если он окажет прямую военную поддержку России:

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Китай может организовать "саммит мира" - что известно

Напомним, Китай отказался от участия в саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, который организовала Украина. Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены условия для участия в саммите. В частности, Китай хотел, чтобы на саммите присутствовала и Россия.

Китай еще до Саммита мира начал продвигать свой так называемый мирный план среди стран незападного мира. В частности, китайский спецпредставитель Ли Хуэй посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. По информации журналистов, китайцы утверждали, что Саммит мира якобы может продолжить войну.

Украина может принять участие в саммите мира Китая, но при одном условии, сказала посол Киева в Сингапуре Екатерина Зеленко. В частности, это возможно, если Пекин проведет конференцию на основе Устава Организации объединенных наций.

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