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Украина может поучаствовать в саммите мира Китая, но при одном условии

Андрей Ганчук
20 июня 2024, 15:47
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Установить мир никогда не бывает легко, однако цена бездействия может быть выше, сказала посол официального Киева в Сингапуре Екатерина Зеленко.
Украина, Китай
Украина хочет видеть Пекин "другом" - посол Киева в Сингапуре / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Украина могла бы принять участие в мирном саммите, который организует Китай, если мероприятие будет базироваться на принципах международного права и Устава Организации объединенных наций. Об этом заявила украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко.

В интервью гонконгской газете South China Morning Post (SCMP) она рассказала о том, что Украина не считает КНР сворим противником и хочет видеть Пекин "другом".

Также дипломат поблагодарила страны Юго-Восточной Азии за участие в Саммите мира и призвала остальные страны региона обратить внимание на российско-украинскую войну. Неспособность справедливо завершить войну обернется последствиями для небольших государств.

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"Последнюю цену всегда платит самый слабый - цену золота, цену отсутствия некоторых продуктов на полках и многое другое. Многие страны Азии знают, насколько высока цена свободы, и лучше взять на себя лидерство и последовать за ним, чем оплачивать последствия бездействия. Установить мир никогда не бывает легко, это имеет свою цену, но цена бездействия выше", - подчеркнула Екатерина Зеленко.

Китай инфографика
Кратко о позиции Китая по войне России против Украины / Инфографика: Главред

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное

Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях.

Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет.

Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

"Инициативы" Китая по войне РФ против Украины – главные новости по теме:

Китай отказался принять участие в Саммите мира. В Пекине свое решение мотивировали тем, что страна-агрессор Россия не была приглашена на конференцию.

Китай еще до Саммита мира начал продвигать свой так называемый мирный план среди стран незападного мира. В частности, китайский спецпредставитель Ли Хуэй Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. По информации журналистов, китайцы утверждали, что Саммит мира якобы может продолжить войну.

Китай должен уважать территориальную целостность Украины, сказал по итогам Саммита мира президент Владимир Зеленский. У Китая есть влияние на РФ и Пекин мог бы помочь Киеву, считает украинский гарант.

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