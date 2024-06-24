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Экс-замглавы СБУ спрогнозировал, передаст ли КНДР Путину опасное оружие

Дмитрий Видоменко
24 июня 2024, 13:19
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Как считает Виктор Ягун, предотвратить поставки оружия из Северной Кореи в страну-агрессор РФ можно с помощью американского флота.
Путин, Ким Чен Ын
Северная Корея может передать путинскому режиму только боеприпасы - Виктор Ягун / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Северокейский диктатор Ким Чем Ын может в достаточных количествах передать русскому диктатору Путину только боеприпасы. В интервью Главреду генерал-майор запаса, бывший замглавы Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

"Северная Корея может передать только боеприпасы. Боеприпасы и порохи - основное, от чего сегодня зависит Россия. Россиянам нужны боеприпасы, потому что они их бездумно используют на поле боя и по-другому воевать не могут. Только у КНДР есть возможности предоставлять России боеприпасы в нужном для Москвы количестве", ‒ сказал он.

Как считает Ягун, предотвратить поставки оружия из Северной Кореи в страну-агрессор РФ можно с помощью американского флота.

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"Что можно сделать, чтобы предотвратить поставки из КНДР в Россию? Сложно сказать. Возможно, надо усилить давление на Северную Корею со стороны Соединенных Штатов и Южной Кореи. Например, развернуть в районе Корейского полуострова группировку войск и подогнать авианосец, чтобы заставить КНДР опомниться и понять, что снаряды нужны, в первую очередь, именно Пхеньяну. Вряд ли есть много механизмов, которые можно применить против никем неконтролируемого северокорейского правительства", ‒ сказал он.

Как считает Ягун, Ким Чен Ыну от путинского режима нужны современные военные технологии.

"Технология строительства атомных подводных лодок и современная авиация - вот, что нужно Северной Корее от России. В Пхеньяне хотят, чтобы подводные лодки можно было отправлять ближе к Соединенным Штатам. Держать их вблизи побережья США для того, чтобы пытаться диктовать свои требования. Сейчас КНДР не может подготовить ракеты, которые способны быстро летать и угрожать Штатам, поэтому вся надежда на Россию. Остальные вооружения, даже несмотря на бедность, Северная Корея способна производить сама", ‒ подытожил он.

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Визит Путина в КНДР - что известно о переговорах Путина

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики Института изучения войны заявили, что визит президента России Владимира Путина в Северную Корею является значительным жестом доброй воли в отношении Ким Чен Ына, ведь способствует легитимизации его режима как внутри страны, так и за рубежом. Между тем Путин использует эту поездку, чтобы получить дополнительную помощь от КНДР.

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, о чем сообщают российские СМИ.

Издание Time отмечает, что визит российского президента в Северную Корею больше выглядит как шаг отчаяния, а не налаживание связей.

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Северная Корея Ким Чен Ын Владимир Путин Виктор Ягун
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