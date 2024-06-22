Новый график отключений на 22 июня: украинцам "обрезали" часы с электроэнергией

Обновленные графики отключений в субботу начнут действовать раньше, сообщили в "Укрэнерго".

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В Украине вводят новый график отключения электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" обновила информацию о графиках отключений электроэнергии на субботу, 22 июня.

Обновленные графики отключений они начнут действовать раньше – с 14.00 до 24.00, сообщает компания в Telegram.

"Сегодня, 22 июня, ограничения начнут действовать раньше. Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 14:00 до 24:00", - сообщило "Укрэнерго".

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"Причина – последствия массированных атак врага на энергообъекты", - пояснили там.

/ Facebook/npcukrenergo

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Удары РФ по энергетике Украины

Ранее в Минэнерго сообщали, что после восьми массированных атак на энергосистему, которые враг наносит с марта, ситуация в энергетике остается сложной.

Как сообщалось, в ночь на субботу РФ атаковала объекты "Укрэнерго" в Запорожской и Львовской областях, повреждено оборудование, двое энергетиков ранены.

В западной области атакован также объект газовой отрасли.

Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

Графики почасовых отключений э/э были ранее запланированы в субботу с 16:00 до 24:00.

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС. "Энергоатом" выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС. Неделю назад вышел из ремонта один блок атомной электростанции.

Ранее в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

/ Инфографика: Главред

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