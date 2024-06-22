УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Новый график отключений на 22 июня: украинцам "обрезали" часы с электроэнергией

Алексей Тесля
22 июня 2024, 11:47
329
Обновленные графики отключений в субботу начнут действовать раньше, сообщили в "Укрэнерго".
Электроэнергия, свет, веерные отключения
В Украине вводят новый график отключения электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" обновила информацию о графиках отключений электроэнергии на субботу, 22 июня.

Обновленные графики отключений они начнут действовать раньше – с 14.00 до 24.00, сообщает компания в Telegram.

"Сегодня, 22 июня, ограничения начнут действовать раньше. Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 14:00 до 24:00", - сообщило "Укрэнерго".

видео дня

"Причина – последствия массированных атак врага на энергообъекты", - пояснили там.

Screenshot
/ Facebook/npcukrenergo

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Удары РФ по энергетике Украины

Ранее в Минэнерго сообщали, что после восьми массированных атак на энергосистему, которые враг наносит с марта, ситуация в энергетике остается сложной.

Как сообщалось, в ночь на субботу РФ атаковала объекты "Укрэнерго" в Запорожской и Львовской областях, повреждено оборудование, двое энергетиков ранены.

В западной области атакован также объект газовой отрасли.

Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

Графики почасовых отключений э/э были ранее запланированы в субботу с 16:00 до 24:00.

Отключения электроэнергии - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС. "Энергоатом" выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС. Неделю назад вышел из ремонта один блок атомной электростанции.

Ранее в Укрэнерго предупредили, что ситуация в украинской энергосистеме будет самой тяжелой в середине лета этого года. Из-за жары возрастет потребление, поэтому ежедневные дефициты электроэнергии могут расти.

Главред писал, что в Киеве отключения света будут более длительными, чем в остальных крупных городах и регионах. Прежде всего связано с большим количеством объектов критической инфраструктуры, которая нуждается в электроэнергии даже в период отключений света.

блэкаут инфографика
/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Укрэнерго отключения света электроэнергия
Реклама

Главное за день

Удары Украины оружием США по целям в РФ: в Госдепе поставили точку в вопросе

Удары Украины оружием США по целям в РФ: в Госдепе поставили точку в вопросе

12:44 Мир
Новый график отключений на 22 июня: украинцам "обрезали" часы с электроэнергией

Новый график отключений на 22 июня: украинцам "обрезали" часы с электроэнергией

11:47 Украина
США ограничили Украину в ударах по ключевым аэродромам РФ - Washington Post

США ограничили Украину в ударах по ключевым аэродромам РФ - Washington Post

10:14 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всех 5101

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всех

У РФ исчерпываются последние запасы : Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать 4030

"У РФ исчерпываются последние запасы": Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войны 3911

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войны

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется самый тяжелый месяц 3212

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется "самый тяжелый месяц"

Последние новости

13:19

Игра "падре против грешников": рецензия на фильм "Экзорцизм"

12:57

"Запад спровоцировал вторжение России": чиновник из Британии сделал заявление

12:44

Удары Украины оружием США по целям в РФ: в Госдепе поставили точку в вопросе

12:38

Путин признал катастрофическую ситуацию в РФ во время визита в КНДР: что известно

12:31

У лука желтеют кончики: в чем причина и как не потерять урожай

Евро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаковЕвро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаков
12:01

"Временно оставить": что может сказать Путин после уничтожения Крымского моста

11:47

Новый график отключений на 22 июня: украинцам "обрезали" часы с электроэнергией

11:10

ВСУ могут выбить россиян из Харьковщины: комбат рассказал, что для этого нужно

11:10

Сломали наступление врага: на Харьковщине ВСУ уничтожили мощную группировку россиян

Реклама
10:27

Что нельзя делать, когда кто-то в дороге: приметы, которые важно знать

10:14

США ограничили Украину в ударах по ключевым аэродромам РФ - Washington Post

10:09

Произошел перелом: на Западе приняли ужасное решение для РФ - экс-глава МИД Украины

09:29

Ситуация резко изменилась: экс-командир "Айдара" назвал новый план РФ на Харьковщине

09:26

Гороскоп на завтра 23 июня: Девам - серьезная неудача, Близнецам - сильное раздражение

09:03

Как "вырастить тень" на даче: названы самые быстрорастущие деревья и кустарники

08:51

Это манипуляция: Путин нашел оправдание применению ядерного оружия - ISW

08:47

Почти 30 целей: РФ атаковала Украину дронами и ракетами - сколько удалось сбить

08:14

РФ выбрала новую цель для наступления на Востоке: какой город под угрозой - DeepState

08:10

Кто черный интернационал "поджигателей войны"мнение

07:34

РФ ударила по объектам энергетики в 2 регионах: последствия ракетного обстрела 22 июняФото

Реклама
06:10

Визит Путина во Вьетнам: чего ждать Украинемнение

05:55

Исторические кадры: появилось видео, как под Киевом сбивали вертолеты в первый день войныВидео

05:20

Лишь самые сообразительные догадаются, кто из 3-х людей притворяется больным: сложная загадка

04:40

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войныВидео

04:12

Украина под обстрелом: РФ запустила табун ракет, звучат сильные взрывы

04:05

Группа Queen продала свои хиты за гигантскую сумму: о каких деньгах идет речь

03:34

Почему духовка не пропекает середину - один лайфхак спасет вашу выпечку

02:41

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всехВидео

02:00

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу удивила своим заявлением - детали

01:30

Не стоит спешить с разрушением Крымского моста: неожиданный прогноз экс-главы МИДВидео

00:52

Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95: в Харькове прогремела серия взрывов

00:17

РФ захватила поселок в Донецкой области: в DeepState сказали, где продвинулся враг

00:16

"Плохая новость": Джеджула прокомментировал развод Димопулос

21 июня, пятница
23:24

"Знаю его давно": Ермак отреагировал на избиение военного охранниками Тищенко

23:19

РФ обстреляла Волчанскую общину: женщина погибла, раненый водитель пешком спасался

22:54

"Муж": Мурат Налчаджиоглу показал обручальное кольцо

22:22

Самый воздушный пирог с абрикосами - нереально простой рецептВидео

22:16

"В июле - первый этап": Стефанишина сделала важное заявление о вступлении в ЕС

22:11

Собрали "по частям": Нидерланды вместе с другой страной передадут Украине Patriot

21:14

"Десятки российских атак ежедневно": Зеленский назвал самое сложное направление фронта

Реклама
21:12

США разрешили бить по РФ дальнобойными ракетами - Пентагон

20:58

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется "самый тяжелый месяц"Видео

20:28

Штраф 50 тысяч евро: почему в Германии нельзя ставить сарай на своем участкеВидео

20:23

Украина будет в безопасности только в 2 случаях: дипломат описал, что может ждать нашу странуВидео

19:59

Соглашение по безопасности и Саммит мира: Зеленский раскрыл детали разговора с Дудой

19:47

Существует важное правило: как понять, что можно копать молодую картошкуВидео

19:38

Потери колоссальные, наступление остановили: ВСУ сорвали планы РФ на Харьковщине - ГУР

19:11

Град, шквалы и грозы: в четырех областях объявили штормовое предупреждение

19:05

Путин подписался на дружбу с азиатским Лукашенкомнение

19:00

"Вундерваффе" не работает: дипломат оценил шанс РФ на победу в войне с НАТО

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять