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ВСУ могут выбить россиян из Харьковщины: комбат рассказал, что для этого нужно

Юрий Берендий
22 июня 2024, 11:10
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Комбат ВСУ отмечает, что для того, чтобы выбить российских оккупантов из Харьковской области нужно проводить интенсивные боевые действия и работать совместно.
ВСУ могут выбить россиян из Харьковщины: комбат рассказал, что для этого нужно
Силы обороны стабилизировали ситуацию на Харьковщине и выбивают врага / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 4 отдельная танковая бригада

Силы обороны Украины смогли в полной мере стабилизировать ситуацию на Харьковщине и проводят активные операции для выбивания врага с занятых им позиций. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил командир Батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

"Впрочем, может сложиться иллюзорное впечатление, что когда мы говорим о стабилизации ситуации, то не стоит помогать группировке войск Сил обороны, которая действует на Харьковщине. Люди должны понимать, что во время выбивания противника расходы на эту работу в боеприпасах и БПЛА растут. Поскольку для того, чтобы выбить противника с нашей территории, мы должны проводить интенсивные действия", - пояснил Федоренко.

Он также отметил, что российское военное командование ведет постоянную работу по восстановлению собственных боевых соединений на Харьковском направлении.

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По его словам, для того, чтобы преодолеть российских оккупантов нужна совместная работа, ведь враг активно восстанавливает боеспособность подразделений после тяжелых потерь в живой силе и технике.

"Впрочем, всему свое время. Я верю в успех и то, что нам удастся выбить противника из Харьковской области", - добавил он.

Кто такой Юрий Федоренко?

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Бои на Харьковщине - какая ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины заставили российское командование перейти от наступления к обороне во время боев на Харьковщине. Эту информацию предоставил ветеран войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Украинские защитники осуществили продвижение в районе Волчанска Харьковской области, а также внутри самого города, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В то же время, остается неизвестным точное количество окруженных российских оккупантов на агрегатном заводе в Волчанске, отметил соучредитель DeepState Роман Погорелый.

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