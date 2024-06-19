Ситуация в Волчанске: как россияне угодили в "котел" возле агрегатного завода

Украинским войскам удается отбрасывать вражеские силы с занятых позиций, проводя успешные контратаки и даже окружать оккупантов.

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Бои за Волчанск ведутся уже более месяца / Коллаж Главред, фото Константин и Влада Либеровы, DeepState

​Чуть более месяца назад Россия начала наступление в Харьковской области. Тогда российские войска повторно пересекли границу Украины с Белгородской областью, в результате чего под ударом оказались Волчанск и Липцы вблизи Харькова. Украинским защитникам удалось не только сдержать дальнейшее продвижение россиян, но и окружить около 200 россиян на территории Волчанского агрегатного завода. Главред рассказывает о том, что происходит в городе.

Бои за Волчанск - ВСУ стабилизировали фронт

По словам спикера ОСУВ "Хортица", полковника Назара Волошина, за месяц боев на Харьковском направлении общие потери российской армии составили около 4 тысяч личного состава, 52 танка, 59 бронемашин, 165 артиллерийских артиллерийских систем и почти 500 блиндажей.

Все это время бои за Волчанск и соседние к нему населенные пункты не утихают – оккупанты сбрасывают на город авиабомбы и ведут обстрелы из всевозможных вооружений.

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Всего за несколько дней российские оккупанты постоянными ударами практически разрушили город, заняли часть улиц, но за месяц так и не добились его полного захвата. По словам командира подразделения "Химера" 126-й бригады территориальной обороны Украины Вооруженных сил Украины Александра Капшина, вместо 18 тысяч, которые проживали в Волчанске в 2022 году, сейчас в городе осталось около ста гражданских.Однако на данный момент украинским войскам удается отбрасывать вражеские силы с занятых позиций, проводя успешные контратаки.

Как рассказал командир сводного подразделения 153-й бригады ВСУ Назарий Кишак, ВСУ удалось перебить логистические пути россиян, которые уже частично взяли под контроль украинские защитники. Например, в Липцах оккупационные войска уже не в состоянии применять бронетехнику, потому что логистика на их подвоз и ротацию под бдительным оком и огнем ВСУ.

Как сообщили в Генштабе, только за прошедшие сутки на Харьковском направлении в районе Волчанска произошло около десяти атак врага, десять из которых были отбиты.

Россияне разрушили Волчанск в течение нескольких дней / Константин и Влада Либеровы

Россиян окружили на агрегатном заводе - что известно

В то же время, российские войска в Волчанске удалось взять в окружение на местном агрегатном заводе. По данным координатора группы "Информационное сопротивление", полковника запаса Константина Машовца, россияне пытались атаковать реку Волчья, однако попали под обстрел, после чего им пришлось отойти к заводу, в результате чего около 200 российских военных оказались в окружении. Также, как утверждает Машовец, оккупанты предприняли уже минимум две попытки деблокировать военных, но они не увенчались успехом.

Кто такой Константин Машовец Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник запаса Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Участвовал в АТО на Донбассе.

По данным аналитиков Deep State, в первые дни боев за город россияне вошли на территорию завода как ДРГ и сумели закрепиться в нескольких корпусах и главном здании. Позднее, 1 июня, пулеметные расчеты Сил Обороны взяли под контроль подходы к заводу, из-за чего армейцам РФ доставлять еду и воду на территорию завода беспилотниками.

При этом в отчете Института изучения войны (ISW) за 17 июня отмечается, что российские оккупанты перебрасывают войска из Донецкого направления на Харьковское из-за успешных атак ВСУ.

В частности, по словам спикера Харьковской группировки войск полковника Юрия Повха, ВС РФ передислоцировали части 155-й отдельной бригады морской пехоты и 18-й мотострелковой дивизии на Липцевское направление, чтобы заменить подразделения, потерявшие боеспособность, при этом продолжая стягивать воинские части к Волчанску.

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