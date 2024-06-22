Произошел перелом: на Западе приняли ужасное решение для РФ - экс-глава МИД Украины

Экс-глава МИД Украины отмечает, что у западных стран произошел перелом в вопросе помощи Украине и разрешения наносить удары их оружием по территории РФ.

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На Западе приняли ужасное решение для России / Коллаж Главред, фото: Офис президента, СтратКом ВСУ

Процесс предоставления Украине разрешения наносить удары по территории РФ дальнобойными ракетами (до 300 километров) ускорится. Запад перешел собственные "красные линии", которые сдерживали их в принятии решений по войне в Украине последние 2 года. Об этом во время чата на Главреде заявил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

По его словам, США все еще колеблются и ищут оправдания, почему нельзя действовать, тогда как Европа, которая ближе к угрозе, уже сделала свой выбор. Небольшие страны, такие как Дания, Нидерланды и северные страны, демонстрируют впечатляющую внешнеполитическую активность и смелость.

"Я уже не говорю о Франции, которая сейчас играет уникальную роль и становится примером политического лидерства. Думаю, такого же мы должны ожидать и от Германии, хотя здесь есть определенные моменты. Но по объемам помощи Германия сейчас вышла в лидеры и помогает Украине всем, чем может. И информация о том, что немцы дадут очередной Patriot, является тому подтверждением", - указывает он.

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Дипломат добавил, что перелом в отношении помощи западных стран Украине уже произошел.

"Решение саммита G7, в частности, об использовании российских денег является подтверждением того, что наконец-то на Западе стали реалистично смотреть на то, что такое Россия, и поняли, что с ней нельзя договориться. А Путин этому активно помогает: последний безумный "план мира" просто подтвердил неадекватность российского диктатора. А значит, понятно, что надо что-то с этим делать", - сказал Огрызко.

Он выразил мнение, что Запад продолжит двигаться вперед. Однако это не означает, что Запад стремится к распаду России и появлению 15 новых построссийских государств на ее месте.

"К сожалению, это не так. Но разве в 1991 году история послушалась американского президента или британского премьера, которые так же не хотели распада СССР? Просто есть объективные вещи, о которых мы с вами только что говорили, и которые подтачивают изнутри эту достаточно трухлявую конструкцию", - подчеркнул дипломат.

Экс-глава МИД вспомнил о главе "Вагнера" Евгении Пригожине, который мог бы достичь Москвы, если бы прошел еще 200 километров. Он отметил, что тогда только чудо спасло путинский режим от падения, ведь военные просто наблюдали и не поддерживали российского диктатора.

"А некоторые люди размахивали флажками и поддерживали Пригожина. Поэтому очень многие вещи свидетельствуют о том, что режим гнилой и упадет", - делает вывод он.

Огрызко заключает, что для западных партнеров это пока худший сценарий, поскольку они не знают, как действовать дальше.

"Мой ответ прост: садиться думать, формулировать свою политику, писать сценарии, понимать, с кем надо уже сейчас начинать работать внутри России и т.д.", - указал он.

На какое расстояние можно бить по России западным вооружением / Инфографика: Главред

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Удары по России западным вооружением - позиция США по ударам по РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Джо Байден выступил против предоставления Украине возможности использовать американское вооружение для ударов по военным целям в глубоком тылу Российской Федерации.

В то же время, как заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райлер, Соединенные Штаты разрешили украинским войскам использовать дальнобойные ракеты для атак на территории РФ, а не только в Харьковской области.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны успешно поразили ряд объектов нефтеперерабатывающей отрасли и другие важные цели в России в ночь на 20 июня.

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