Генштаб подтвердил ночные удары по РФ: поражены НПЗ и места хранения "Шахедов"

В течение последних дней Силы обороны Украины осуществили ряд успешных ударов по важным объектам на территории Российской Федерации.

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В Генштабе раскрыли детали ночных ударов по РФ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

В Генеральном штабе подтвердили, что Силы обороны Украины успешно поразили целый ряд объектов нефтеперерабатывающей отрасли и другие важные цели в стране-агрессоре РФ.

Как сообщает пресс-служба Генштаба, в ночь на 20 июня подразделения Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины атаковали состав горюче-смазочных материалов врага в Тамбовской области, а также нефтебазу "Энемская" в Республике Адыгея.

"В районе нефтебазы "Энемская" зафиксировано по меньшей мере пять взрывов, после чего начался пожар. Подтверждается также поражение состава горюче-смазочных материалов противника в Тамбовской области. Известно повреждение как минимум одной емкости с нефтепродуктами", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, в ночь на 21 июня беспилотные авиационные комплексы атаковали Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, нанесены удары по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки российских захватчиков в Брянской области и временно оккупированному Крыму.

Информация о поражении враждебных целей уточняется.

Кроме того, в ночь на 21 июня Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебным корпусам, пунктам управления и связи расчетов этих БПЛА, которые расположены в Краснодарском крае. По результатам боевой работы зафиксирована серия взрывов и пожар с последующей детонацией.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и прекратить вооруженную агрессию России против Украины", - добавили в Генштабе.

Атаки дронов в РФ

Утром 20 июня губернатор Тамбовской области РФ Максим Егоров заявил, что дроны ударили по Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе. В результате загорелся резервуар.

Платоновскую нефтебазу атаковали минимум три украинских дрона-камикадзе.

Позже СМИ сообщили, что в ночь на 20 июня дроны Службы безопасности Украины успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и в республике Адыгея.

В ночь на 21 июня в стране-агрессоре РФ заявили, что город Ейск в Краснодарском крае массово атакуют дроны - там расположен военный аэродром, с которого оккупанты активно бомбят Украину. Вспыхнул мощный пожар. Взрывы также были слышны в Краснодаре, Северском районе края, в Энеме в Адыгее и в Волгограде.

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что БпЛА упал на территории Ильского НПЗ на Кубани. По предварительным данным, пострадали два человека.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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