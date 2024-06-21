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США разрешили бить по РФ дальнобойными ракетами - Пентагон

Ангелина Подвысоцкая
21 июня 2024, 21:12
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Украина сможет бить даже по "безопасной зоне" на территории России, откуда оккупанты наносят ракетные удары.
США разрешили бить по РФ дальнобойными ракетами - Пентагон
Украина может бить по РФ дальнобойным оружием США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

США разрешили украинским военным использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ не только возле Харьковской области. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райлер, сообщает AP.

В Америке понимают, что российские оккупанты атакуют Украину ракетами и "шахедами" из так называемой "безопасной зоны" внутри РФ.

"Поскольку мы видим, что эти силы проводят такие операции через границу, мы объяснили, что Украина может и имеет право открывать огонь в ответ, чтобы защитить себя", - сказал Райдер.

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В то же время в США утверждают, что политика страны не изменилась и она не является новой.

"Это не о географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, имеет смысл позволить Украине нанести удар по силам, которые наносят ей удар из-за рубежа", - сказал представитель армии майор Чарли Дитц.

Также украинским войскам разрешили использовать американские системы ПВО для ударов по российским самолетам, даже если те находятся в российском воздушном пространстве и готовятся к обстрелу Украины.

Удары по России и оккупированным территориям - последние новости

Дрон ГУР 26 мая пролетел рекордные 1800 километров и атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.

Ранее самой удаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават республики Башкортостан РФ, который расположен на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском.

Этот объект, как стало известно позже, входит в "Газпром нефтехим Салават", владеющий одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. После "прилетов" дронов НПЗ остановил работу.

Вечером 27 мая в оккупированном Россией Луганске и в Московской области РФ прогремели взрывы. Оккупационные власти жалуются, что удар якобы был нанесен ракетами с кассетной боевой частью.

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