США разрешили бить по РФ дальнобойными ракетами - Пентагон

США разрешили украинским военным использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ не только возле Харьковской области. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райлер, сообщает AP.
В Америке понимают, что российские оккупанты атакуют Украину ракетами и "шахедами" из так называемой "безопасной зоны" внутри РФ.
"Поскольку мы видим, что эти силы проводят такие операции через границу, мы объяснили, что Украина может и имеет право открывать огонь в ответ, чтобы защитить себя", - сказал Райдер.
В то же время в США утверждают, что политика страны не изменилась и она не является новой.
"Это не о географии. Речь идет о здравом смысле. Если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, имеет смысл позволить Украине нанести удар по силам, которые наносят ей удар из-за рубежа", - сказал представитель армии майор Чарли Дитц.
Также украинским войскам разрешили использовать американские системы ПВО для ударов по российским самолетам, даже если те находятся в российском воздушном пространстве и готовятся к обстрелу Украины.
Удары по России и оккупированным территориям - последние новости
Дрон ГУР 26 мая пролетел рекордные 1800 километров и атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск Оренбургской области РФ.
Ранее самой удаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават республики Башкортостан РФ, который расположен на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском.
Этот объект, как стало известно позже, входит в "Газпром нефтехим Салават", владеющий одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. После "прилетов" дронов НПЗ остановил работу.
Вечером 27 мая в оккупированном Россией Луганске и в Московской области РФ прогремели взрывы. Оккупационные власти жалуются, что удар якобы был нанесен ракетами с кассетной боевой частью.
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