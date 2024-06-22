США ограничили Украину в ударах по ключевым аэродромам РФ - Washington Post

Штаты разрешили Украине наносить удары американским вооружением по России, однако только на 100 километров вглубь, что делает невозможным уничтожение важных целей.

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ВСУ не могут бить по стратегически важным аэродромам РФ из-за ограничений США / Коллаж: Главред, фото: flickr

Новая политика США, предусматривающая разрешение для ВСУ наносить удары по территории страны-агрессора России американским вооружением хоть и сократила некоторые российские атаки, но все еще не позволяет Украине уничтожать цели на ключевых аэродромах врага.

Как сообщает Washington Post со ссылкой на двух украинских чиновников, именно эти аэродромы являются приоритетными целями для украинских военных, ведь там базируются самолеты противника, сбрасывающие на гражданских в мирных городах и позиции смертоносные КАБы, которые сейчас наносят наибольший вред.

"США согласились позволить Украине вести огонь из американского оружия по России через участок границы, где российские войска будут пытаться захватить украинскую территорию. Речь идет не о географии или определенном радиусе. Однако если Россия атакует или собирается атаковать со своей территории Украину, Силы обороны могут нанести ответный удар по войскам, атакующим ее из-за границы", - цитирует слова представителя Пентагона Чарли Дитца издание. видео дня

Он также отмечал, что Украина может бить по российским самолетам, которые собираются обстреливать украинские территории, предоставленными США системами противовоздушной обороны.

В то же время советник по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что Украина может "нанести ответный удар силам, которые наносят удары по ней из-за границы", потому что по его мнению, "речь идет не о географии, а о здравом смысле". Но, по информации издания, украинские военные не уверены, имеют ли такую свободу действий, о которой говорят в Пентагоне и Белом доме.

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Удары Украины западным вооружением по России

Накануне в Белом доме официально подтвердили разрешение для украинских сил использовать американское оружие на нескольких направлениях. ВСУ могут атаковать военные объекты РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины.

Ранее в Альянсе заявили, что Украина имеет полное право на уничтожение ракетных установок даже на территории РФ. Речь идет о тех, которыми российские оккупанты обстреливают Харьков и область.

Напомним, еще по итогам "Рамштайна-23" США заявили, что Украина может наносить удары по территории РФ, чтобы сдержать наступление оккупантов на Харьковском направлении.

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