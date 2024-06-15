ВСУ могут бить по ракетным установкам в РФ, НАТО ослабит ограничения - Столтенберг

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет полное право бить по ракетным установкам, из которых обстреливают Харьков.

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ВСУ могут бить по ракетным установкам в РФ / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН

Украина имеет полное право на уничтожение ракетных установок даже на территории РФ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Речь идет о тех, которыми российские оккупанты обстреливают Харьков и область.

"Должны не забывать, что эта война развязана Россией как агрессором. РФ оккупировала часть территории Украины. Украина имеет право на самозащиту. Это право включает возможность уничтожать военные цели на территории России. Мы предоставили 99% военной помощи Украине, хотя пока наложены определенные ограничения на использование этого вооружения", - говорит Столтенберг. видео дня

Он также добавил, что скоро НАТО ослабит свои ограничения на использование оружия для ударов по РФ. В то же время Столтенберг твердо сказал, что Альянс не будет посылать своих военных в Украину, так как "не является стороной конфликта".

"Страны Альянса договорились, что будут осуществлять подготовку украинских военных, однако НАТО всегда подчеркивает, что мы не являемся стороной конфликта. Поэтому мы не посылаем наши войска в Украину", - ответил Столтенберг.

Взрывы в Харькове - ситуация в городе и области

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко подчеркнул, что Россия настроена на долгую и изнурительную войну против Украины. Кремль может повторить в Харькове жесткую стратегию, которую когда-то применили против сирийского Алеппо в 2016 году.

"Они просто вытеснили людей. Это то, что они хотят практиковать вокруг Харькова", - заявил Литвиненко.

Ситуация начала меняться, когда ВСУ разрешили бить западным вооружениям по пусковым захватчиков в Белгородской области. По словам мэра Терехова, удары ракетами по позициям оккупантов, с которых осуществлялись ракетные атаки на Харьков сократили количество обстрелов города.

В настоящее время россияне осуществляют Харьковскую операцию, чтобы оттеснить украинские войска от границы с Белгородской областью и приблизиться к Харькову в пределах досягаемости ствольной артиллерии.

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