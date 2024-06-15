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США выделяют Украине более $1,5 млрд: у Байдена раскрыли детали нового пакета

Алексей Тесля
15 июня 2024, 13:49
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Деньги будут выделены через Агентство США по международному развитию и Государственный департамент.
Харрис, Зеленский
Камала Харрис и Владимир Зеленский провели переговоры / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/KamalaHarris, ОП

Соединенные Штаты выделяют Украине более 1,5 миллиардов долларов для энергетического сектора и гуманитарных нужд, заявила вице-президент США Камала Харрис.

Деньги будут выделены через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент в поддержку народа Украины, подчеркнула она во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в рамках Саммита мира, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что USAID обеспечит 500 млн долл нового финансирования на энергетическую помощь и перенаправит 324 млн долл ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические потребности в Украине. Эти средства пойдут на ремонт энергетической инфраструктуры, поврежденной во время войны, расширение производства электроэнергии, поощрение инвестиций частного сектора и защиту энергетической инфраструктуры.

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Детали нового пакета помощи для Украины

В Белом доме отметили, что поддержка включает продовольственную помощь, медицинские услуги, убежище, а также услуги по водоснабжению, санитарии и гигиене для миллионов уязвимых украинцев внутри страны и в регионе.

"Помощь также включает поддержку комплексных мер по защите, включая кейс-менеджмент и психосоциальную поддержку, а также помощь в сельском хозяйстве и обеспечении средств к существованию, чтобы дать возможность семьям восстановить доход и удовлетворить свои базовые потребности", - говорится в сообщении.

По словам Харрис, работая с Конгрессом, Государственный департамент планирует предоставить дополнительно 300 миллионов долларов США на поддержку гражданской безопасности Украины для обеспечения жизненно необходимым оборудованием украинских пограничников и правоохранителей

Эти средства являются частью большего пакета внешней помощи, инициированного президентом США Джо Байденом.

Решение о военной помощи Украине от США

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Саммит мира – последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию и сделал важное заявление. Необходимо приложить все усилия, чтобы положить конец войне, подчеркнул президент Украины.

Напомним, у Владимира Зеленского ранее раскрыли вероятный сценарий допуска РФ на новый Саммит мира. На втором Саммите может обсуждаться дорожная дорожной карта продвижения к миру, говорит Игорь Жовква.

Как ранее сообщалось, эксперт Тарас Загородний рассказал об "истерике" РФ и Китая перед Саммитом мира. Пекин и Москва понимают долгосрочные последствия этого саммита, говорит Тарас Загородний.

инфографика, Саммит мира
/ Главред

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