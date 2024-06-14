Украина получит столько помощи, сколько нужно: Байден объявил о плане победы

Украина должна будет гораздо быстрее получать военную помощь со стороны Соединенных Штатов, темпы вырастут, сказал американский президент Джо Байден.

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США и Украина обсуждают план победы Киева в войне - Байден / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, УНИАН

Вашингтон и Киев работают над планом победы Украины в войне с агрессором Россией. Украинское государство должно получить столько помощи, сколько нужно, и в гораздо более быстрых темпах. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Как сообщает ЛІГА, в ходе пресс-конференции на полях Большой семерки он сказал о том, что США и коллективный Запад в целом продолжат поддержку Украины.

"Шаги, которые мы будем предпринимать, для обеспечения того, чтобы Украина имела победу, а Россия не могла ликовать, — это поддержка (безопасное соглашение), которую мы подписали. Подписали не только мы. Другие страны подписали подобные соглашения о безопасности... Мы остаемся вместе и столько, сколько нужно. Такой у нас план", - отметил Байден. видео дня

Также он добавил, что Белый дом, в рамках нового закона о финансировании военной помощи Украине, должен предоставить Конгрессу план победы Киева в войне.

"Мы ведем обсуждение с украинскими друзьями о том, каким именно он должен быть. Мы многое сделали в этом направлении. Есть черновик этого плана, но еще не разработали детали", - подчеркнул Джо Байден.

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США разрешили Украине наносить удары американским оружием в приграничье с Россией. Позже Байден объявил о новом пакете помощи Киеву с боеприпасами, артиллерией, бронетехникой, ракетами ПВО и гаубицами.

Джо Байден извинился перед украинцами за задержку военной помощи от США. Во время встречи с президентом Зеленским во Франции он объяснил ситуацию и заявил, что Штаты продолжат поддержку Украины.

13 июня Байден и Зеленский подписали соглашение о безопасности, длительность которого составит 10 лет. США будут поставлять Украине вооружения и боеприпасы, однако не станут отправлять свои войска на войну с РФ.

Решение о военной помощи Украине от США 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

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