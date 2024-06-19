Для чего на самом деле Путин приехал к Ким Чен Ыну: в ISW раскрыли цель

Таким образом диктатор РФ имеет целью представить любую будущую поддержку, которую Пхеньян окажет Москве.

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Для чего встретились Путин и Ким Чен Ын / коллаж: Главред, скриншоты: видео

Аналитики Института изучения войны заявили, что визит президента-диктатора РФ Владимира Путина в Северную Корею является значительным жестом доброй воли в отношении Ким Чен Ына. Ведь помогает легитимизировать его режим как внутри страны, так и за рубежом. Между тем кремлевский "фюрер" использует поездку, чтобы получить дополнительную помощь от КНДР.

Американские специалисты в отчете отмечают, что лидеры иностранных государств редко посещают Северную Корею. К тому же сам Путин последний раз был там в 2000-м.

ISW отметили, что накануне визита в КНДР Путин опубликовал статью в северокорейской государственной газете Rodong Sinmun, где восхвалял российско-северокорейское сотрудничество. В частности, упомянул что Советский Союз был первой страной, которая установила дипломатические отношения с Северной Кореей.

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Специалисты считают, что, вероятно, таким образом диктатор РФ имеет целью представить любую будущую поддержку, которую Пхеньян окажет Москве - как часть совместной борьбы против Запада.

"Намеренное обращение президента РФ к известным пропагандистским нарративам о наследии режима Кима, Корейской войне и исторической борьбе Северной Кореи против США и Запада, вероятно, создает условия для оправдания Путиным своих будущих просьб или требования к северокорейскому народу в поддержку военных усилий России в Украине", - считают аналитики.

Будущие запросы Путина к КНДР могут быть разными и варьироваться от дополнительных поставок оружия до предоставления рабочей силы. Например, отмечают в ISW, в 2022-м сообщалось, что Пхеньян рассматривает возможность отправки северокорейских рабочих в оккупированную РФ Украину, чтобы помочь в восстановлении.

В ответ на визит Путина в Северную Корею западные чиновники предупредили об опасности усиления сотрудничества между глобальными авторитарными режимами. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сближение Кремля со своими "авторитарными друзьями", которое растет, делает "еще более важным" для стран НАТО сотрудничество с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кто такой Ким Чен Ын Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный Секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.

Напомним, что эксперт Виталий Кулик рассказал, зачем Путин едет к Ким Чен Ыну и при чем здесь Украина. Он также раскрыл нюансы взаимоотношений двух диктаторов - главы КНДР Ким Чен Ына и хозяина Кремля Владимира Путина.

Стало известно, о чем Путин хочет договориться в КНДР. Страна-агрессор Россия страдает от нехватки ракет и боеприпасов. Поэтому ожидается, что помощь в преодолении этого дефицита ей окажет КНДР, однако есть нюанс.

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