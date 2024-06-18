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У Порошенко и Путина синхронно раскритиковали Саммит мира - эксперт

Олег Макаров
18 июня 2024, 16:49
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Порошенко и Путин
Порошенко и Путин / Коллаж Главред, фото УНИАН, скриншот с видео

В российском кремле и украинской "Евросолидарности" пользуются одинаковыми тезисами в части критики Украины в мире. Об этом пишет политический эксперт Валентин Гладких. Он отмечает: заявления кремля и "темники" для спикеров партии Порошенко относительно Саммита мира в Швейцарии – одинаковые.

"Оценки Саммита мира, что у депутатов Порошенко, что у пропагандистов путина – одинаковые. Это можно было бы списать на случайность, если бы Порошенко раньше не ловили на подобных вещах", – пишет эксперт.

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Гладких показал, по его мнению, "темник" для комментирования саммита мира представителями "Евросолидарности" и подчеркнул: документ почти дословно повторяет тексты пропагандиста путина Соловьева.

Гончаренко

• "Темник "Евросолидарности": Саммит мира – собственно мира нам не принесет. Три вопроса, вынесенные на его рассмотрение, не предполагают ни мира, ни даже перемирия, или остановки войны против Украины".

• Пост российского пропагандиста Соловьева: "Ничего всеобщего с миром "мирный саммит" не имел. Урегулирование украинского кризиса так и не приближено ни на йоту", - отмечает Гладких.

Также, по словам эксперта, представители "Евросолидарности", как и российские пропагандисты, должны распространять тезисы о якобы нелегитимности Президента Украины и критиковать свое неучастие в Саммите.

• "Темник "Евросолидарности": "На Банковой есть расчет, что Саммит мира" подтвердит легитимность Президента В.Зеленского и будет соответствовать его амбициям стать "мировым лидером".

Пост российского пропагандиста Соловьева: "Затея утратившего легитимность Зеленского настроит мировое большинство против России обернулась пшиком", - пишет Гладких.

По мнению эксперта, и у Порошенко, и у путина одинаково заявляют, что "Саммит мира" провалился, потому что там не было представителей России и "Евросолидарности".

• "Темник "Евросолидарности": "Результат Саммита мира был бы более впечатляющим, если бы власть отказалась от партийного эгоизма и привлекла к его подготовке все дипломатические силы, в том числе от "Европейской Солидарности".

• Пост российского пропагандиста Соловьева: "Все решения Саммита без России просто бессмысленны. Настоящая "формула мира" была предложена Президентом РФ Владимиром Путиным". Словом, без братьев-близнецов – Порошенко и путина Саммит "не настоящий"!", - отметил Гладких.

Эксперт напомнил, что это не первый случай, когда представители команды Порошенко и пропагандисты путина, выступая с заявлениями против Украины, звучат в унисон.

"Да, буквально за несколько дней до Саммита мира пресс-секретарь путина Песков и не пресс-секретарь путина Порошенко вышли с одинаковой критикой международной деятельности Украины. Логика подобных заявлений и у кремля, и у Порошенко, к сожалению, совпадает: чем хуже для Украины – тем лучше для кремля и Порошенко. Против последнего уже возбуждено уголовное производство по статье 111 УКУ "госизмена". Судя по действиям Порошенко, статью он отрабатывает на 100%", - резюмирует Гладких.

Как сообщалось ранее, Порошенко и Песков вышли с одинаковыми негативными оценками Конференции по восстановлению Украины в Берлине и Саммита мира в Швейцарии.

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