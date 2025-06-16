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Сколько еще украинцев под завалами в Израиле: Зеленский прокомментировал ситуацию

Руслан Иваненко
16 июня 2025, 01:55обновлено 16 июня, 02:26
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МИД Украины проводит проверку информации о пострадавших гражданах в результате ракетной атаки Ирана.
Зеленский, Израиль, Иран
Украинцы оказались среди жертв обстрелов Израиля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот youtube.com, Главред

О главном:

  • МИД выясняет, сколько украинцев пострадали
  • Президент подтвердил гибель по меньшей мере пяти граждан
  • Зеленский ждет официального доклада по ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Министерство иностранных дел сейчас уточняет информацию об украинцах, которые находятся на территории Израиля и Ирана.

Во время обращения 15 июня он отметил:

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"Я жду доклад. К сожалению, есть погибшие среди украинцев в Израиле - по предварительным данным, пять граждан Украины, из них трое детей. Есть и другие гражданские жертвы. Мои соболезнования всем родным и близким. Надеемся, что угроза пройдет как можно быстрее".

Иран нанес ракетные удары по Израилю вечером 14 июня и ночью 15 июня в две волны. В результате атак погибли и пострадали гражданские лица. По информации израильских служб экстренной помощи, во время второй волны ракетных ударов в центральной части страны погибли четыре человека, среди которых двое детей.

В городе Бат-Ям около 35 человек могут находиться под завалами жилого дома. Всего около 200 пострадавших нуждаются в медицинской помощи из-за последствий двух ракетных атак.

Война Израиля против Ирана - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 июня Израиль нанес удары по объектам в Тегеране, которые, по его данным, имеют связь с иранской ядерной программой. Об этом сообщает армия обороны Израиля, ссылаясь на The Times of Israel.

Кроме того, 14 июня во время массированной ракетной атаки Ирана по территории Израиля погибли пятеро граждан Украины, среди которых - трое детей.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин может выступить посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что обострение противостояния между Израилем и Ираном и общая нестабильность в регионе могут оказаться выгодными для России из-за роста цен на нефть, что будет способствовать укреплению ее экономики в условиях войны против Украины.

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Что такое МИД Украины?

Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

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