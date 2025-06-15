"Мое личное дело": Ксения Мишина впервые прокомментировала свой выезд из Украины

Вы узнаете:
- Почему Ксения Мишина за границей
- Вернется ли она в Украину
Украинская известная актриса Ксения Мишина решила ответить на слухи о том, что она выехала из Украины жить за границу вместе с сыном. Отметим, недавно она рассказала, что находится в Париже.
На своей странице в Instagram знаменитость пообщалась с поклонниками и отметила, что решила путешествовать.
"Я никуда не "выезжала". Отдохнуть, сменить воздух, побыть в другом пространстве. Это не бегство, а туризм. Мой адрес – Украина, а моя жизнь – мое личное дело", - заявила Ксения.
Напомним, ранее Ксения Мишина, которая вела программу "Я люблю Україну" на телеканале ТЕТ, прокомментировала свое увольнение.
"Все истории начинаются и заканчиваются. А относительно отдельных слухов и громких заголовков – наша страна переживает непростой период. Многие люди тоже. Это все напоминает клетку людоедов. Свои пытаются пожирать своих же. Желчь, тьма и те, кто только ждет момента, чтобы укусить, – этого хватает. Кто-то поддается этому всему, кто-то осознает, что это лишь отдельная прослойка общества, которая, между прочим, имеет право жить именно так", – написала Ксения.
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Ксения Мишина - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, на Ксению Мишину понеслась волна хейта из-за того, что она дала интервью на русском языке. В сети начались громкие обсуждения, ведь украинцы не поняли поступка Ксении, а комментарии под ее интервью отключили.
А также ранее Ксения Мишина впервые подтвердила слухи о новом романе и поделилась новостью с поклонниками. Подписчики звезды написали множество комментариев, что в восторге от новости и снимков.
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Кто такая Ксения Мишина?
Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".
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