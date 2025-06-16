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Трампа ждут серьезные проблемы из-за Маска - что задумал миллиардер

Юрий Берендий
16 июня 2025, 04:03
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Новая политическая партия Маска, вероятно, может исповедовать правые взгляды, что может стать проблемой для Республиканской партии и лично для Трампа.
Трампа ждут серьезные проблемы из-за Маска - что задумал миллиардер
Трампа ждут серьезные проблемы из-за Маска / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Огрызко:

  • Создание партии Маска будет чувствительным ударом для Маска
  • Маск и Трамп оба представляют правый политический спектр
  • Трампа могут ждать серьезные внутренние проблемы

Миллиардер Илон Маск недавно заговорил о намерениях создания третьей партии в США, чтобы противостоять республиканцам и демократам. О том, насколько это реально в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он отметил, что Илон Маск начал с проведения опроса на платформе X (бывший Twitter), в котором приняли участие почти 50 миллионов пользователей. Около 80% из них выразили поддержку идеи создания новой политической партии.

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"И это, по моему мнению, может быть очень чувствительным ударом по Трампу и, в принципе, по Республиканской партии. Потому что это партия, которая будет, так сказать, пастись на том же самом поле, на котором пасется Республиканская партия", - указывает дипломат.

Огрызко отметил, что Маск и Трамп представляют правый политический спектр - от правоцентристского до праворадикального. Демократы и другие политические силы не будут поддерживать их, поскольку остаются верными своим демократическим и леволиберальным ценностям.

По его словам, это означает, что Трамп в итоге может вынужден будет уступить. Если эта идея действительно воплотится, то основные потери понесет именно Республиканская партия и пока сложно спрогнозировать, насколько масштабными они могут быть.

Смотрите видео интервью Владимира Огрызко Главреду о санкциях против РФ и предстоящем саммите НАТО:

"Но при любых обстоятельствах, учитывая то, что и в Конгрессе, и в Сенате преимущество республиканцев сейчас минимальное (речь идет об отдельных голосах, и это не существенный разрыв), это означает, что любая политическая сила, которая заберет хотя бы несколько десятков этих голосов, будет играть ключевую роль в организации политической жизни. Поэтому, с этой точки зрения, у Трампа могут быть очень серьезные внутренние проблемы", - резюмировал он.

Политическая система США, республиканцы, демократы, демократическая партия, республиканская партия Инфографика
Политическая система США / Инфографика: Главред

Ссора Трампа и Маска - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп поссорился с миллиардером Илоном Маском и даже публично его обозвал, говорится в материале The Washington Post.

По мнению политолога Андрея Золотарева, этот конфликт может иметь серьезные последствия для политического лагеря Трампа, поэтому его команда будет пытаться сгладить ситуацию, хотя импичмент ему пока не грозит.

Как отмечает эксперт Виталий Кулик, спор между Трампом и Маском способен привести к политическому напряжению в США, а попытки примирения между ними неизбежны. Эта нестабильность в США может также сказаться на Украине.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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