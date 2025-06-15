В Украине резко изменится погода: из каких регионов отступят дожди и холодина

Вы узнаете:
- Какой будет погода ночью 16 июня
- Где температура воздуха опустится до +10 градусов
- В каких областях будут грозовые дожди
Погода в Украине 16 июня будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 16 июня дожди будут на Левобережье страны. Почти повсеместно будет сильный ветер. В течение дня температура воздуха повысится до +22...+27 градусов. В Киеве будет 23-25 градусов тепла.
В дальнейшем в Украине будет повышаться температура воздуха до +30 градусов. 20-го июня ожидается кратковременное похолодание до 17-22 градусов тепла.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 16 июня
В Украине 16 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди на Левобережье страны. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 10-15°, днем 21-26°, в восточных областях 18-23°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +28
По данным meteoprog, 16 июня в Украине будет достаточно теплая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +13...+28 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +10...+21 градуса.
Погода 16 июня в Киеве
В Киеве 16 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 10-15°, днем 21-26°; в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - что известно
Как ранее сообщал Главред, на Украину надвигается мощная непогода. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.
Также объяснялось, в каких областях ухудшится погода. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.
Кроме этого, синоптики дали дождливый прогноз. В среду дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. В четверг в центральных, южных и северных областях. В пятницу дожди будут в северо-восточных областях.
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