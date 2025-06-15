В Украине резко изменится погода: из каких регионов отступят дожди и холодина

Погода в Харькове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +10 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 16 июня / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 16 июня

Где температура воздуха опустится до +10 градусов

В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 16 июня будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 16 июня дожди будут на Левобережье страны. Почти повсеместно будет сильный ветер. В течение дня температура воздуха повысится до +22...+27 градусов. В Киеве будет 23-25 градусов тепла.

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В дальнейшем в Украине будет повышаться температура воздуха до +30 градусов. 20-го июня ожидается кратковременное похолодание до 17-22 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 16 июня / фото: ventusky

Погода 16 июня

В Украине 16 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди на Левобережье страны. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 10-15°, днем 21-26°, в восточных областях 18-23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +28

По данным meteoprog, 16 июня в Украине будет достаточно теплая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +13...+28 градусов. Самая низкая температура будет в Харьковской области. Там температура воздуха повысится до +10...+21 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 16 июня / фото: meteoprog

Погода 16 июня в Киеве

В Киеве 16 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 10-15°, днем 21-26°; в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 16 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, на Украину надвигается мощная непогода. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.

Также объяснялось, в каких областях ухудшится погода. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.

Кроме этого, синоптики дали дождливый прогноз. В среду дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. В четверг в центральных, южных и северных областях. В пятницу дожди будут в северо-восточных областях.

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