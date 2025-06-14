Температура воздуха опустится до +4: где будут лить грозовые дожди

Погода в Сумах будет одной из самых холодных. Днем температура воздуха опустится до +17 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 15 июня / фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 15 июня

Где температура воздуха опустится до +4 градусов

В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 15 июня будет дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что 14 июня в большинстве областей повысится температура воздуха до 24 градусов тепла, а 15 июня - до 26 градусов тепла. Практически повсеместно будут периодические дожди с грозами. Также будет порывистый ветер.

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Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 15 июня / фото: ventusky

Погода 15 июня

В Украине 15 июня будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди почти во всех областях Украины. Сухо будет только в западных областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 9-14°, днем 19-24°, на юго-западе страны до 27°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 15-20°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +26

По данным meteoprog, 15 июня в Украине будет более теплая погода. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до +10...+26 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +11...+17 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 15 июня / фото: meteoprog

Погода 15 июня в Киеве

В Киеве 15 июня будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 9-14°, днем 19-24°; в Киеве ночью 12-14°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 15 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - что известно

Как ранее сообщал Главред, на Украину надвигается мощная непогода. Во многих областях ожидаются грозовые дожди.

Также объяснялось, в каких областях ухудшится погода. Уже не будет температуры воздуха около +30 градусов - жара отойдет.

Кроме этого, синоптики дали дождливый прогноз. В среду дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. В четверг в центральных, южных и северных областях. В пятницу дожди будут в северо-восточных областях.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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