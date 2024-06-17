Это может полететь по Украине: Кулик рассказал, о чем Путин хочет договориться в КНДР

Страна-агрессор Россия страдает от недостатка ракет и боеприпасов. Поэтому ожидается, что помощь в преодолении этого дефицита ей окажет КНДР, однако есть нюанс.

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КНДР может передать России ракеты и боеприпасы для покрытия дефицита / Коллаж: Главред, фото: flickr

Глава страны-оккупанта Владимир Путин планирует на этой неделе визит в Северную Корею. Во время встречи с Ким Чен Ыном, скорее всего, речь зайдет о поддержке России в виде поставок боеприпасов и ракет. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

По его словам, оккупанты сейчас испытывают дефицит и то, что производят - сразу используют для атак на территорию Украины. России необходимо сформировать запас определенных видов ракетных вооружений для того, чтобы возобновить массовые бомбардировки. Именно Северная Корея может помочь Кремлю в этом вопросе.

"Северная Корея может передать определенный объем этих ракет потребностей россиян. Речь идет о ракетах наземного базирования, которые летят достаточно далеко, на 600 км, и этого достаточно, чтобы с территории РФ обстреливать не только Харьков, но и другие города по линии разграничения", - говорит Кулик. видео дня

КНДР также в состоянии передать оккупантам боеприпасы различных калибров, мины, патроны и многое другое. Однако Корея, скорее всего на готова идти на более радикальный шаг, как вот посылать своих людей на российско-украинскую войну.

"Северная Корея может покрыть этот дефицит (боеприпасов - ред). Не полностью, но в значительной степени. И все это в Украине будет использоваться. Я не верю в предоставление северокорейских подразделений для войны России против Украины, в то, что солдаты КНДР будут воевать здесь. Этого не будет в силу различных обстоятельств. Прежде всего из-за предыдущего опыта использования рабочей силы: использование строительных отрядов не заканчивалось положительно для Северной Кореи, потому что эти люди просто убегали. Поэтому истории о том, что северные корейцы посылают строителей на Донбасс, чтобы что-то там отстраивать, не соответствуют действительности", - резюмировал эксперт.

Кто такой Виталий Кулик? Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сей день - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Помощь КНДР России - что известно

Накануне Северная Корея переправила в Россию контейнеры, которые могут вмещать почти 5 миллионов артиллерийских снарядов. Москва также получила десятки баллистических ракет и передает Пхеньяну технологии для спутников, танков и самолетов.

Ранее стало известно, что около половины северокорейских ракет, которые Россия использовала для ударов по Украине, не долетели до своих целей. Процент неисправности баллистических ракет от Северной Кореи является достаточно высоким.

Стало известно и то, что КНДР передала России более полутора миллионов артиллерийских снарядов для войны против Украины. Половина таких боеприпасов не пригодны для стрельбы или как минимум нуждаются в проверке.

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