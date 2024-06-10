Почему Путин летит в КНДР?

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Путин собирается в гости к Ким Чен Ыну. В прошлый раз Путин был в КНДР 20 лет назад. Довольно легко понять, о чем будут разговаривать российский и северокорейский диктаторы - об оружии, войне против Украины и дальнейшем экономическом и военном сотрудничестве между странами.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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