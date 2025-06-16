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Египет отдыхает: в Украине есть собственные пирамиды, о которых знают единицы

Марина Фурман
16 июня 2025, 03:32
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Пирамиды находятся в Полтавской области и имеют уникальную историю.
пирамиды в Украине
В Украине находятся две пирамиды-усыпальницы / Коллаж: Главред, фото Википедия

Вы узнаете:

  • Сколько пирамид находится в Украине
  • В каком регионе они расположены

Чтобы увидеть пирамиды, не обязательно лететь в Египет. Таинственные и не менее привлекательные сооружения можно найти и в Украине. Главред решил узнать историю украинских пирамид.

Автор YouTube-канала "Характерник" рассказал, что пирамиды находятся в Полтавской области, в частности, в селе Комендантовка Кобеляцкого района и в Березовой Рудке Пирятинского района.

видео дня

Пирамида Билевича

Пирамиду в селе Комендантовка построил украинец Александр Дмитриевич Билевич, который вдохновился величественными сооружениями в Египте, куда не раз наведывался по делам. Известно, что он работал морским офицером.

"Строительство происходило по всем "правилам". Например, известковый раствор замешивали на яичных белках и крови только что забитого скота", - рассказал автор канала.

Сразу после завершения строительства пирамиды, из-за болезни умерла жена Билевича. Позже умер и сам Александр. Пару похоронили в пирамиде.

После прихода к власти большевиков, в начале 20 века, все останки Билевичей были вывезены из усыпальницы, а сама пирамида разграблена. С тех пор членов семьи перезахоронили на местном кладбище.

Конечно, полтавская пирамида не настолько потрясающая, как ее "сестры" в Египте. Ее высота - всего каких-то 15 метров, однако с ее верхушки видно все окружающие Комендантовки села.

Пирамида в Березовой Рудке

Мистическое сооружение появилось в селе в 1898 году. Эта пирамида названа в честь Игната Закревского. Казалось бы, зачем ему усыпальница? А ответ очень прост: в свое время он был имперским послом в Египте, где и вдохновился на возведение пирамиды.

Известно, что на входе стояла, привезенная из Египта статуя Исиды. Внутри усыпальница расписана библейскими фразами и фресками. Кроме того, для сооружения Закревский привозил специально из Африки обтесанный гранит.

После того, как Закревский умер в Египте, его и похоронили в этой усыпальнице. Однако, после прихода большевиков, пирамиду постигла аналогичная судьба пирамиды Билевича. Уникальные фрески и записи были уничтожены, старинную статую разбили, а остатки семьи Закревских выбросили в канаву. Однако позже местные жители смогли тайно перезахоронить семью на сельском кладбище.

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Что известно о канале Характерник на YouTube?

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

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