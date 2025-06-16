В честь годовщины: Dorofeeva показала редкое фото со свадьбы с Кацуриным

Кратко:
- Надя Дорофеева и Миша Кацурин отметили вторую годовщину свадьбы
- Артистка показала редкий кадр со свадебной церемонии
Украинская певица Надя Дорофеева на днях отпраздновала бумажную свадьбу - два года в официальном браке - с ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным. В Сети очень мало снимков с церемонии бракосочетания, и поклонники упросили артистку показать, каким был ее особенный день.
В своем блоге в Instagram Дорофеева опубликовала черно-белое фото, на котором Кацурин нежно целует свою звездную избранницу, пока у нее на лице играет счастливая улыбка. Ранее Надя не демонстрировала этот кадр.
Свою свадьбу со вторым мужем Дорофеева скрывала целый месяц. О том, что она и Миша Кацурин теперь официально муж и жена, она сообщила лишь в июле в своем блоге.
Впрочем, слухи о грядущем бракосочетании начали появляться в СМИ еще за несколько дней до церемонии. Их Надя Дорофеева старалась не комментировать, чтобы не привлекать к этому событию еще больше внимания, и сообщить о своем счастье в подходящее время.
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Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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