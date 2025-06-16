В честь годовщины: Dorofeeva показала редкое фото со свадьбы с Кацуриным

Надя Дорофеева опубликовала снимок, который ранее хранился в личных архивах.

https://glavred.info/starnews/v-chest-godovshchiny-dorofeeva-pokazala-redkoe-foto-so-svadby-s-kacurinym-10673729.html Ссылка скопирована

Надя Дорофеева и Миша Кацурин свадьба - певица показала редкое фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/misha_katsurin

Кратко:

Надя Дорофеева и Миша Кацурин отметили вторую годовщину свадьбы

Артистка показала редкий кадр со свадебной церемонии

Украинская певица Надя Дорофеева на днях отпраздновала бумажную свадьбу - два года в официальном браке - с ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным. В Сети очень мало снимков с церемонии бракосочетания, и поклонники упросили артистку показать, каким был ее особенный день.

В своем блоге в Instagram Дорофеева опубликовала черно-белое фото, на котором Кацурин нежно целует свою звездную избранницу, пока у нее на лице играет счастливая улыбка. Ранее Надя не демонстрировала этот кадр.

видео дня

Свою свадьбу со вторым мужем Дорофеева скрывала целый месяц. О том, что она и Миша Кацурин теперь официально муж и жена, она сообщила лишь в июле в своем блоге.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин свадьба - певица показала редкое фото / instagram.com/nadyadorofeeva

Впрочем, слухи о грядущем бракосочетании начали появляться в СМИ еще за несколько дней до церемонии. Их Надя Дорофеева старалась не комментировать, чтобы не привлекать к этому событию еще больше внимания, и сообщить о своем счастье в подходящее время.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин месяц скрывали свою свадьбу / instagram.com/nadyadorofeeva

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред показывал фото, как Катя Осадчая выглядела во времена ее модельного прошлого. Кроме того ведущая поделилась уроками, которые она извлекла из этого опыта.

Также Тина Кароль сделала откровенное признание о своем одиночестве. Украинская певица призналась, какие чувства в себе ей пришлось "убить", чтобы выжить в шоу-бизнесе.

Читайте также:

Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред