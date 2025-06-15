"Звезда Голливуда": Наталья Могилевская впервые показала своего отца

Наталья Могилевская поделилась архивным снимком.

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Наталья Могилевская - как выглядит отец / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Кратко:

Могилевская поделилась семейным контентом

Певица похожа на своего отца

Украинская известная певица Наталья Могилевская сегодня, 15 июня, впервые показала своего отца.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото родного человека и рассказала о нем.

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"Знакомьтесь - мой отец, Алексей Алексеевич Могила, из семьи пилотов, священников и лингвистов", - отметила Могилевская.

Отец Натальи Могилевской / фото: скрин instagram.com, Наталья Могилевская

Напомним, отец знаменитости погиб в 1994 году в автокатастрофе, когда Наталье было 19 лет.

"Спасибо тебе, папа, за живой пример силы, смелости, благородства, юмора и невероятной, тонкой, глубокой мудрости. Спасибо тебе за силу нашего рода. Ты в моем сердце всегда, как и мое безграничное уважение и благодарность тебе", - написала певица.

Наталья Могилевская с дочерями / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Поклонники не упустили возможность и отметили, что Могилевская очень похожа на папу, а также обратили внимание на его красоту и глубокий взгляд.

"Очень красивый человек! Взгляд какой у папы... Очень глубокий, мудрый...";

"Вы очень похожи на своего отца!";

"Какой красавец, звезда Голливуда", - написали фанаты.

Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

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Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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