Серебро стало черным: простой лайфхак восстановит его красоту в домашних условиях

Вы узнаете:
- Что делать, если серебро потемнело
- Как правильно совместить фольгу, соду и воду
- Кому не стоит применять этот метод
Серебряные украшения добавляют образу элегантности и подчеркивают индивидуальность. Но со временем, к сожалению, даже самое качественное серебро может потускнеть и потерять блеск.
Главред решил узнать, как быстро и безопасно вернуть ювелирным изделиям изначальную красоту в домашних условиях.
Своим действенным методом поделилась Светлана - автор YouTube-канала "Мир советов", которая регулярно тестирует бытовые лайфхаки. Она отмечает, что для этого нужны лишь доступные компоненты и несколько минут времени.
Вам также может быть интересно: Как легко завязать платок на голове, чтобы выглядеть стильно - лайфхак.
Пошаговая инструкция очистки серебра в домашних условиях:
- Вскипятите 300 мл воды.
- Порвите фольгу размером примерно с лист А4 на мелкие кусочки и положите в воду.
- Добавьте серебряные украшения, которые нуждаются в очистке.
- Всыпьте 2 столовые ложки пищевой соды и тщательно размешайте.
- Оставьте украшения в растворе на 2-3 минуты, чтобы компоненты вступили в реакцию.
- Достаньте изделия, промойте и тщательно высушите.
По словам Светланы, этот метод не стоит использовать для украшений с драгоценными камнями или вставками на клею - есть риск повредить их.
Подробную видеоинструкцию можно посмотреть на YouTube-канале "Мир советов"
Читайте также:
- Запах секонд-хенда исчезнет мгновенно: копеечный лайфхак с простым раствором
- Как быстро очистить батарею от ржавчины - простое кухонное средство творит настоящее чудо
- Не все знают об этом тесте: как узнать, не "накручивает" ли ваш счетчик лишнее
О ютуб канале "Мир советов"
Автор канала - Светлана, на этом канале она публикует полезные советы, лайфхаки, креативные идеи (быт, уборка, красота, кулинария, здоровое питание, похудение, диеты, развитие), которые могут пригодиться в повседневной жизни.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред