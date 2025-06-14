Запах в обуви исчез без следа: секрет простого лайфхака за копейки

Вы узнаете:
- Какое средство работает лучше дезодоранта
- Как убрать запах без дорогих спреев
- Чем обработать кроссовки, чтобы не осталось следов
Неприятный запах обуви - проблема, с которой может столкнуться каждый, даже если пара новая, а гигиена стоп тщательно соблюдается.
Главред решил разобраться, как эффективно убрать неприятный запах из обуви.
В утреннем шоу "Сніданок з 1+1" эксперты поделились простым, но очень эффективным методом, как избавиться от запаха в спортивной или повседневной обуви.
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Причиной запаха в обуви часто становится накопление бактерий и влаги. Даже дезодоранты иногда не дают желаемого результата. Однако обычная перекись водорода, которая есть в большинстве домашних аптечек, может стать настоящим спасителем.
Чтобы удалить запах
- Смочите ватный диск в перекиси водорода.
- Тщательно протрите внутреннюю часть обуви.
- Дайте обуви высохнуть естественным путем.
Если запах сильный и стойкий, эксперты советуют оставить в середине обуви ватные диски, смоченные перекисью, на несколько часов. Перекись нейтрализует бактерии и впитывается в ткань, не оставляя следов.
О том, как избавиться от неприятного запаха в обуви, смотрите в видео:
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Что известно о "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
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