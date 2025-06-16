Что выгоднее - покупать или продавать доллары сейчас: окончательный ответ эксперта

Аналитики все же не рекомендуют сейчас проводить операции с долларами.

https://glavred.info/economics/chto-vygodnee-pokupat-ili-prodavat-dollary-seychas-okonchatelnyy-otvet-eksperta-10673732.html Ссылка скопирована

Какая валюта принесет больше денег / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

Стоит ли покупать доллары в июне

В какой валюте лучше хранить сбережения

Валютный рынок продолжает штормить. Евро все еще дорожает, а доллар, то поднимается, то падает. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии ТСН отметил, что украинцы в нынешних условиях пытаются зарабатывать на традиционных финансовых инструментах.

По словам эксперта, сейчас можно покупать доллары, пока валюта стоит меньше, чем 42 грн/доллар, а вот евро как инвестиция таит риски.

видео дня

При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский рассказал, что наибольший доход сейчас может принести банковское золото.

"Доходность его за год уже превысила 60%. Но этот финансовый инструмент доступен далеко не каждому. Потому что экономически целесообразно покупать слитки весом не менее 10 граммов, цена которых - более 45 тыс. грн за слиток. Причем по правилу: "купил и забыл". Поэтому для широкой общественности остается актуальным инвестиционный портфель из валюты и валютных депозитов, гривневых депозитов и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ)", - рассказал Забловский.

Что касается продажи валюты, то сейчас лучше воздержаться от операций с долларом, тогда как евро, приобретенное ранее по более выгодному курсу, можно рассматривать для продажи, убеждают эксперты.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - новости по теме

Напомним, НБУ снизил курс доллара и евро к гривне на понедельник, 16 июня. После исторического максимума евро снова опустился ниже отметки в 48 гривен. Курс американской валюты снизился до 41,4466 гривен за доллар, что на 4 копейки меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Тем временем банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что валютный рынок с 16 по 22 июня не будет штормить, а курс американского доллара не прыгнет к новым вершинам.

Недавно Главред рассказывал, как не "прогореть" на валютных курсах, когда покупаете доллары или евро. Для получения прибыли от обмена валют необходимо внимательно анализировать рынок и вовремя принимать решения.

Другие новости:

Кто такой Андрей Шевчишин Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex. Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Экономическая кибернетика". Выпустился в 1995 году. Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК на должности руководителя аналитического департамента. В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения об изменении списка бумаг, по которым оценивают индекс. Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК. Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex. Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред